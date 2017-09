Turnen: Herder entscheidet WM-Quali für sich

Pro14 Live Connacht -

Southern Kings Steko's Fight Night Live Steko's Fight Night World Championship Boxing Srisaket Sor Rungvisai -

Roman Gonzalez National Rugby League Sharks -

Cowboys HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokyo: Viertelfinale Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 1 Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 1 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinals -

Tag 1 Premiership Northampton -

Bath HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokyo: Halbfinale Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 2 Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 2 Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League Of Darts: Tag 1 -

Session 1 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinals -

Tag 2 Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 2 Bell Challenge Women Single Coupe Banque Nationale -

Halbfinale Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 1 -

Session 2 Premiership Newcastle -

Saracens HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokyo: Finale Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 3 Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 3 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 3 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinals -

Tag 3 Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 2 -

Session 1 Bell Challenge Women Single WTA Quebec: Finale Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 2 -

Session 2 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 1 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 2 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 3 Premiership Gloucester -

Worcester

Der Berliner Philipp Herder hat die WM-Qualifikation der Kunstturner in Stuttgart gewonnen. Mit 82,45 Punkten verwies der deutsche Meister am Boden den Erfurter Nils Dunkel (80,45) und den Stuttgarter Alexander Maier (77,50) im Sechskampf auf die weiteren Plätze. Damit hat der 24-Jährige beste Chancen, als Mehrkämpfer mit zu den Titelkämpfen vom 2. bis 8. Oktober in Montreal/Kanada reisen zu dürfen.

Bei dem Wettkampf in der Scharrena, der im Jahr eins nach dem Rücktritt von Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen von zahlreichen Fehlern und Unsicherheiten geprägt war, meldete sich Olympiaheld Andreas Toba (Hannover) mit zwei soliden Übungen und den Bestnoten an Pauschenpferd (14,10) und Ringen (14,35) zurück.

Auch der Chemnitzer Andreas Bretschneider zeigte sich nach einer Schulteroperation am Reck wieder einsatzbereit und turnte seine Übung mit der nach ihm benannten Höchstschwierigkeit Bretschneider I durch. Der Chemnitzer erhielt dafür bei einer Schwierigkeitsnote von 6,6 14,35 Punkte und buchte damit das erste Ticket nach Nordamerika. Der Unterhachinger Marcel Nguyen, zweifacher Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele 2012 in London, trat nur zu zwei Übungen an und patzte dabei ausgerechnet an seinem Spezialgerät Barren (13,30).

Andreas Hirsch darf sechs Turner mitnehmen

Die Nominierung der übrigen Turner soll am Samstagabend erfolgen. Bundestrainer Andreas Hirsch darf sechs Männer mit nach Kanada nehmen, von denen pro Gerät drei starten dürfen. Im nacholympischen Jahr werden bei der WM nur die Medaillen im Mehrkampf und an den einzelnen Geräten ausgeturnt.

Frauen-Bundestrainerin Ulla Koch nominierte Weltcup-Siegerin Tabea Alt (Ludwigsburg), die EM-Dritte am Stufenbarren, Elisabeth Seitz (Stuttgart), Pauline Schäfer (Chemnitz) und Kim Bui (Stuttgart) für die WM.

Alt, die die deutschen Meisterschaften in diesem Jahr aus schulischen Gründen ausgelassen hatte, gewann den Mehrkampf. Nach einem Absteiger bei der Akrobatikserie am Schwebebalken kam die 17-Jährige auf insgesamt 54,60 Punkte und setzte sich damit vor Schäfer (54,00) und der Berlinerin Michelle Timm (49,60) durch.

Seitz und Bui starteten verletzungsbedingt nur am Stufenbarren, erfüllten dort allerdings mit 14,50 beziehungsweise 14,10 Punkten die Nominierungskriterien. Leah Grießer (Karlsruhe-Neureut) musste nach einem Sturz am Schwebebalken den Wettkampf aufgeben.