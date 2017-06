Hambüchen stellt klar: Rücktritt unumstößlich

Mittwoch, 07.06.2017

In den vergangenen Wochen hatte der 29-Jährige mehrfach Spekulationen genährt, er könne bei den Kunstturn-Weltmeisterschaften 2019 in Stuttgart ein Comeback geben.

Davon wollte Deutschlands Sportler des Jahres nach der Stadiongala im Olympiastadion im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel jedoch nichts mehr wissen.

"Solch einen Abschied mit der Chefin des Landes, den kann man nicht toppen", sagte der 40-malige deutsche Meister. Nach seiner Schulteroperation im März will Hambüchen allerdings im Herbst in der Turn-Bundesliga wieder an die Geräte gehen.

