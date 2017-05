Hambüchen-Manager dementiert Comeback

Dienstag, 02.05.2017

Äußerungen des Reck-Olympiasiegers von Rio de Janeiro 2016 bei der "SWR-Grillparty" am Montag, man solle nie nie sagen, und die Weltmeisterschaften 2019 in Stuttgart seien "reizvoll", wollte Kärcher im Zusammenhang mit der Atmosphäre vor Ort in Baden-Baden verstanden wissen: "So etwas ergibt sich dann einmal im lockeren Plausch."

Derzeit befindet sich der 29-Jährige nach einer Schulteroperation im März noch in einem Reha-Aufbauprogramm. Im Herbst möchte der ehemalige Reck-Weltmeister in der Bundesliga wieder für die KTV Obere Lahn an die Geräte gehen.

Alle Mehrsport-News im Überblick