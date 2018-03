Tischtennis: Timo Boll wird souverän zum zwölften Mal deutscher Meister

NBA Pistons @ Cavaliers Tie Break Tens Tie Break Tens -

New York (Damen) Basketball Champions League PAOK -

Pinar Karsiyaka Basketball Champions League Zielona Góra -

Monaco NBA Rockets @ Thunder Basketball Champions League Neptunas -

Straßburg Basketball Champions League AEK -

Nymburk BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 1 Basketball Champions League Bayreuth -

Besiktas Basketball Champions League Oldenburg -

Ludwigsburg Basketball Champions League Murcia -

Teneriffa Basketball Champions League Nanterre -

Banvit NBA Rockets @ Bucks Premier League Darts Premier League: Leeds BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 2 NHL Jets @ Devils NBA Spurs @ Warriors BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 3 NBA Rockets @ Raptors Six Nations Irland -

Schottland Six Nations Frankreich -

England NHL Canadiens @ Lightining BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 4 NBA Suns @ Hornets World Championship Boxing Oscar Valdez vs Scott Quigg Liga ACB Valencia -

Bilbao BSL Darüssafaka -

Besiktas Six Nations Wales -

Italien Liga ACB Barcelona -

Real Madrid BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 5 NBA Warriors @ Timberwolves NHL Islanders @ Flames BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 6 NBA Spurs @ Rockets Basketball Champions League Besiktas -

Bayreuth BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 7 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Oldenburg Basketball Champions League Monaco -

Zielona Góra NBA Timberwolves @ Wizards Basketball Champions League Banvit -

Nanterre Basketball Champions League Pinar Karsiyaka -

PAOK Basketball Champions League Basketball Nymburk -

AEK Basketball Champions League SIG -

Neptūnas Basketball Champions League Teneriffa -

Murcia BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 1 NBA Wizards @ Celtics BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 2 BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Nottingham BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 2 NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Halbfinale NHL Wild @ Golden Knights Six Nations Italien -

Schottland Six Nations England -

Irland Six Nations Wales -

Frankreich NBA Hawks @ Bucks BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Finale NBA Celtics @ Pelicans

Timo Boll ist zum zwölften Mal deutscher Tischtennis-Meister. Bei den Titelkämpfen in Berlin dominierte die Nummer eins der Welt. Nach der finalen Lehrstunde für die nationale Konkurrenz übte sich Timo Boll in höflicher Bescheidenheit. "Es war kein Spaziergang", sagte die Nummer eins der Tischtennis-Welt nach dem souveränen Sieg bei deutschen Meisterschaften in Berlin.

Der Rekordchampion hatte auf dem Weg zu seinem zwölften DM-Titel nicht fehlerfrei gespielt und war nach einer Urlaubspause längst nicht in Bestform angetreten. In Abwesenheit des verletzten zweiten deutschen Topspielers Dimitrij Ovtcharov geriet das Turnier letztlich dennoch zu einer weitgehend einseitigen Angelegenheit.

Zwanzig Jahre nach seinem ersten Triumph hatte der Düsseldorfer beim 4:0 gegen den Überraschungsfinalisten Kilian Ort (Bad Königshofen) keine Probleme. "Ich habe einfach immer noch Spaß und genieße es."

Keine Probleme für Boll

Nur einmal war Boll am Wochenende ein wenig in Bedrängnis geraten. Der 36-Jährige mühte sich im Viertelfinale am Samstag gegen Außenseiter Dang Qiu (Grünwettersbach) nach einer 2:0-Satzführung zu einem 4:3-Erfolg. Es waren Bolls erste Satzverluste im Verlauf des Turniers gewesen.

"Ich habe vier Trainingseinheiten vor der Meisterschaft gehabt. Man hat gemerkt, dass ich ein bisschen zu kämpfen hatte", sagte Boll. Zwei weitere Satzverluste leistete er sich beim 4:2-Halbfinalsieg gegen seinen Nationalmannschaftskollegen Patrick Franziska (Saarbrücken).

"Vom Niveau her war das Halbfinale mein bestes Spiel. Im Viertelfinale habe ich mich nicht so gut bewegt", sagte Boll: "Für mich ist es immer gut, Wettkämpfe zu haben. Ich konnte es gut gebrauchen."

Auf Boll, der noch keinen Gedanken an das Karriereende verschwendet, wartet ein straffes Programm. Schon bei den Qatar Open am kommenden Wochenende muss er sich mit anderen Kalibern messen. "Die Chinesen sind gut drauf. Für mich werden sie momentan wohl schwer zu schlagen sein", sagte Boll: "Ich muss aber dieses Level fühlen. So bekomme ich die beste Rückmeldung, wo noch etwas fehlt."

Gutes Turnier von Kilian Ort

Zufrieden konnte trotz der Finalniederlage Ort sein. Der Youngster hatte zuvor unerwartet den zweimaligen Titelträger Bastian Steger (Weltrangliste 21./Bremen) mit 4:2 sowie im Viertelfinale Ruwen Filus (Position 19/Fulda) mit 4:3 ausgeschaltet. In Dominator Boll fand Ort, in der Weltrangliste auf Position 287 geführt, aber seinen Meister.

Ovtcharov (Orenburg/Hameln), die Nummer drei der Welt, fehlte in Berlin wegen einer Kapselverletzung in der rechten Hüfte. "Ich wäre sehr gerne zur DM nach Berlin gekommen. Ich hoffe aber, schon bald wieder fit zu sein", hatte Ovtcharov, der den DM-Titel bislang nur einmal (2014) gewinnen konnte, gesagt.

Bei den Frauen gewann Topfavoritin Han Ying (Tarnobrzeg) in Abwesenheit von Titelverteidigerin Kristin Lang (Kolbermoor) das Finale gegen Tanja Krämer (Busenbach) mit 4:2. Im Damen-Doppel setzten sich Huong Do Thi und Sabine Winter durch.