World-Team-Cup: Doppelsieg für Chinas Tischtennis-Asse

NHL Live Bruins @ Sabres NBA Warriors @ Knicks NBA Wizards @ Bucks Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Tag 3 NHL Sabres @ Lightning NBA Rockets @ Clippers Premier League Darts Premier League: Exeter Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Viertelfinale UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 1 Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Viertelfinale UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 2 Pro14 Edinburgh -

Munster Premiership Harlequins -

Bath Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Halbfinals NBA Raptors @ Wizards UK Open UK Open: Tag 2 -

Session 1 Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Halbfinale NHL Blues @ Stars Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Finale NCAA Division I North Carolina @ Duke NBA Celtics @ Rockets World Championship Boxing Deontay Wilder vs Luis Ortiz World Championship Boxing Sergey Kovalev vs Igor Mikhalkin Liga ACB Gran Canaria -

Valencia UK Open UK Open: Viertelfinale Premiership Wasps -

London Irish Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Finale Liga ACB Estudiantes -

Malaga UK Open UK Open: Viertelfinale NHL Predators @ Avalanche NBA Suns @ Hawks NHL Golden Knights @ Devils NBA Pistons @ Cavaliers Tie Break Tens Tie Break Tens -

New York (Frauen) Basketball Champions League PAOK -

Pinar Karsiyaka Basketball Champions League Stelmet Zielona Góra -

AS Monaco Basket NBA Rockets @ Thunder Basketball Champions League AEK -

Nymburk BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 1 Basketball Champions League Bayreuth -

Besiktas Basketball Champions League Oldenburg -

Ludwigsburg Basketball Champions League Murcia -

Canarias Basketball Champions League Nanterre -

Banvit NBA Rockets @ Bucks Premier League Darts Premier League: Leeds BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 2 NBA Spurs @ Warriors NBA Jazz @ Grizzlies NBA Suns @ Hornets

Chinas zuletzt kriselnde Weltmeister haben beim World Team Cup in London gut zwei Monate vor der Team-WM in Halmstad eine Duftmarke gesetzt. Die in Bestbesetzung angetretenen Viertelfinal-Bezwinger von Europameister Deutschland gewannen im Endspiel die Neuauflage des Olympia-Finales von 2016 gegen Japan 3:0 und holten damit ohne Satzverlust den international drittwichtigsten Mannschafts-Titel.

Auch im Damen-Turnier, für das sich das deutsche Team nicht qualifiziert hatte, siegten die WM-Champions aus dem Reich der Mitte (ebenfalls 3:0 gegen Japan).

Für die im Vorjahr wankend erscheinenden Kräfteverhältnisse bei den Herren besitzt Chinas Erfolg nur begrenzten Aussagewert.

Deutschland ohne Ovtcharov

Die deutsche Mannschaft war bei ihrem 0:3 gegen die Chinesen sowohl ohne den an Rückenproblemen laborierenden Weltranglistenersten Dimitrij Ovtcharov angetreten.

Der Weltranglistendritte und Rekordeuropameister Timo Boll hatte wegen einer planmäßigen Wettkampfpause erst gar nicht die Reise auf die Insel angetreten.