Tischtennis: Bei WM topgesetzt - Boll und Co. vor lösbaren Vorrundenaufgaben

NBA Live Wizards @ Bucks Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Tag 3 NHL Sabres @ Lightning NBA Rockets @ Clippers Premier League Darts Premier League: Exeter Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Viertelfinale NBA 76ers @ Cavaliers UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 1 Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Viertelfinale UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 2 Pro14 Edinburgh -

Munster Premiership Harlequins -

Bath Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Halbfinale NBA Raptors @ Wizards UK Open UK Open: Tag 2 -

Session 1 Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Halbfinale NHL Blues @ Stars UK Open UK Open: Tag 2 -

Session 2 Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Finale NCAA Division I North Carolina @ Duke NBA Celtics @ Rockets World Championship Boxing Deontay Wilder vs Luis Ortiz World Championship Boxing Sergey Kovalev vs Igor Mikhalkin Liga ACB Gran Canaria -

Valencia UK Open UK Open: Viertelfinale Premiership Wasps -

London Irish Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Finale Liga ACB Estudiantes -

Malaga UK Open UK Open: Halbfinale + Finale NHL Predators @ Avalanche NBA Suns @ Hawks NHL Golden Knights @ Devils NBA Pistons @ Cavaliers Tie Break Tens Tie Break Tens -

New York (Damen) Basketball Champions League PAOK -

Pinar Karsiyaka Basketball Champions League Zielona Góra -

Monaco NBA Rockets @ Thunder Basketball Champions League AEK -

Nymburk BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 1 Basketball Champions League Bayreuth -

Besiktas Basketball Champions League Oldenburg -

Ludwigsburg Basketball Champions League Murcia -

Teneriffa Basketball Champions League Nanterre -

Banvit NBA Rockets @ Bucks Premier League Darts Premier League: Leeds BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 2 NBA Spurs @ Warriors BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 3 NBA Jazz @ Grizzlies Six Nations Irland -

Schottland Six Nations Frankreich -

England NHL Canadiens @ Lightining BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 4 NBA Suns @ Hornets World Championship Boxing Oscar Valdez vs Scott Quigg Liga ACB Valencia -

Bilbao BSL Darüssafaka -

Besiktas Six Nations Wales -

Italien Liga ACB Barcelona -

Real Madrid BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 5 NHL Islanders @ Flames BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 6 BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 7

Für ihre erste WM als Nummer eins der Setzliste haben die deutschen Tischtennis-Herren keine allzu schweren Vorrunden-Aufgaben erhalten.

Das Europameister-Team um den neuen Weltranglistenersten Timo Boll (Düsseldorf) und seinen Vorgänger Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) trifft bei den Titelkämpfen im schwedischen Halmstad (29. April bis 6. Mai) zunächst auf Ägypten sowie in den weiteren Gruppenspielen auf Hongkong, Schweden, Rumänien und Slowenien.

Die Sieger der vier Sechser-Gruppen qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die insgesamt acht Gruppenzweiten und -dritten müssen ein Play-off um den Einzug in die Runde der besten Acht bestreiten.

Titelverteidiger China ist aufgrund des Vormarsches von Boll und Ovtcharov in den zurückliegenden Monaten zum ersten Mal seit den 90er Jahren nicht an Nummer eins eingestuft und muss sich in der Gruppe B mit Portugal, Brasilien, Russland, Tschechien und Nordkorea auseinandersetzen.

Die Damen des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) sollten in der Gruppe D hinter Hongkong und Südkorea wenigstens die Zwischenrunde erreichen. Weitere Kontrahenten der EM-Zweiten sind Auftaktgegner Brasilien sowie Thailand und Luxemburg.