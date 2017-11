WM-Dritte Solja fällt bis Ende des Jahres aus

Basketball Champions League Banvit -

Die deutsche Tischtennisspielerin Petrissa Solja fällt voraussichtlich bis zum Ende des Jahres aus. Aufgrund der Folgen einer hartnäckigen Armverletzung legt die 23-Jährige, die im vergangenen Jahr mit dem deutschen Team Olympia-Silber geholt hatte, eine längere Trainingspause ein. Das vermeldete der DTTB am Mittwoch.

"Die Verletzung ist so gut wie auskuriert, aber ich fühle mich körperlich und mental derzeit erschöpft", sagte die Spitzenspielerin des Champions-League-Siegers ttc berlin eastside. Jetzt schon wieder voll in den Trainingsalltag und in die Wettkämpfe einzusteigen, würde für sie "keinen Sinn machen".

Im Juni hatte Solja bei den Weltmeisterschaften in Düsseldorf mit Bronze im Mixed die einzige Medaille für Deutschland gewonnen.