Weltspieler-Wahl: Ovtcharov und Boll nominiert

SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 6 NHL Coyotes @ Canadiens NBA Warriors @ Celtics SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Viertelfinale Premiership Gloucester -

Saracens NBA Thunder @ Spurs Rugby Union Internationals Wales -

Georgien Rugby Union Internationals England -

Australien Rugby Union Internationals Schottland -

Neuseeland Rugby Union Internationals Irland -

Fidschi Ran Fighting ran Fighting Gala SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Viertelfinale King Of Kings King of Kings 51 NBA Warriors @ 76ers ACB Andorra -

Malaga SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Halbfinale BSL Tofas -

Anadolu Efes Premiership Exeter -

Harlequins ACB Barcelona -

Valencia SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Finale NBA Wizards @ Raptors NHL Islanders @ Hurricanes NHL Blue Jackets @ Sabres NBA Wizards @ Bucks NBA Bulls @ Lakers NBA Warriors @ Thunder Players Championship Players Championship: Tag 1 -

Session 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 1 NHL Penguins @ Bruins Players Championship Players Championship: Tag 1 -

Session 2 Pro14 Leinster -

Newport Premiership Newcastle -

Gloucester NHL Islanders @ Flyers NHL Senators @ Blue Jackets NBA Bulls @ Warriors Players Championship Players Championship: Tag 2 -

Session 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 2 Rugby Union Internationals Schottland -

Australien Rugby Union Internationals England -

Samoa Rugby Union Internationals Wales -

Neuseeland Rugby Union Internationals Irland -

Argentinien Players Championship Players Championship: Tag 2 -

Session 2 NBA Pelicans @ Warriors World Championship Boxing Sergey Kovalev -

Vyacheslav Shabranskyy Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 3 Players Championship Players Championship: Tag 3 -

Session 1 Premiership Saracens -

Exeter NHL Canucks @ Rangers Players Championship Players Championship: Tag 3 -

Session 2 NBA Suns @ Timberwolves NHL Oilers @ Bruins NBA Cavaliers @ 76ers NHL Flyers @ Penguins BSL Fenerbahce -

Büyükcekmece NBA Wizards @ Timberwolves

Die deutschen Dimitrij Ovtcharov und Timo Boll dürfen auf die Auszeichnung zum Spieler des Jahres 2017 hoffen. Der Weltverband ITTF veröffentlichte am Donnerstag die Kandidatenliste des Tischtennis Star Awards, der am 14. Dezember in der kasachischen Hauptstadt Astana zum insgesamt fünften Mal vergeben wird.

"Die Nominierung ist der perfekte Abschluss des bislang besten Jahres meiner Karriere. Ich hoffe, ich kann eine weitere Trophäe einer bemerkenswerten Saison in meiner Sammlung begrüßen", freute sich Ovtcharov.

Der 29-Jährige wurde 2017 Weltcupsieger, vierfacher Turnierchampion sowie, gemeinsam mit Timo Boll, Team-Europameister.

Bei der Wahl müssen sich Ovtcharov, der vor zwei Jahren schon einmal nominiert worden war, und Boll gegen Titelverteidiger Ma Long und den erst 14 Jahre alten Japaner Tomokazu Harimoto durchsetzen.

Bei den Frauen sind die Chinesinnen Ding Ning und Zhu Yuling, Miu Hirano und Cheng I-Ching für den Preis nominiert. In die Abstimmung fließen Fanstimmen, Entscheidungen von Medienvertretern und das Votum einer Fachjury ein.