Boll nach Sieg im Oldie-Duell weiter

Perth Darts Masters Live Perth Darts Masters: Viertelfinale New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Finale Winston-Salem Open Men Single ATP Winston-Salem: Finale Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Undercard + Main Fight Perth Darts Masters Perth Darts Masters: Halbfinale & Finale Champions Hockey League Adler Mannheim -

Trinec Champions Hockey League Krakau -

Red Bull München National Rugby League Roosters -

Titans National Rugby League Sea Eagles -

Panthers National Rugby League Storm -

Raiders Premiership Saracens -

Northampton Premiership Wasps -

Sale Pro14 Connacht -

Glasgow National Rugby League Dragons -

Bulldogs Premiership Leicester -

Bath

Timo Boll (Düsseldorf) steht beim World-Tour-Turnier im tschechischen Olmütz nach einem Sieg im Oldie-Duell im Halbfinale. Der 36-Jährige setzte sich in der Runde der letzten Acht gegen den ein Jahr jüngeren Schweden Pär Gerell ungefährdet mit 4:0 durch.

Der ehemalige Weltranglistenerste trifft damit am Samstagabend (20.20 Uhr) auf den Franzosen Emmanuel Lebesson.

Timo Boll ist im Herreneinzel der Czech Open der letzte deutsche Vertreter, bei den Damen spielt die Weltranglistenneunte Han Ying aus Berlin am Samstagnachmittag (15.10) gegen die Japanerin Honoka Hashimoto um den Einzug ins Halbfinale.

Deutschlands bestplatzierter Spieler, Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg/Nr. 4), hatte seine Teilnahme abgesagt, weil er sich auf die Mannschafts-EM in Luxemburg (13. bis 17. September) vorbereiten möchte. Auch die chinesischen Seriensieger sind nicht am Start. Sie nehmen in der Regel nur an den sechs höher dotierten Turnieren der Platinum-Serie teil.