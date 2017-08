Boll in Olmütz im Viertelfinale

Champions Hockey League Live Red Bull München -

Tischtennis-Rekordeuropameister Timo Boll ist beim World-Tour-Turnier im tschechischen Olmütz ins Viertelfinale eingezogen. Im Achtelfinale besiegte der ehemalige Weltranglistenerste das 18 Jahre alte chinesische Talent Fei Xue 4:3 nach Sätzen.

Die weiteren deutschen Teilnehmer Ruwen Filus und Bastian Steger schieden dagegen aus.

Boll, der in Olmütz topgesetzt ist und dort seinen 20. World-Tour-Titel gewinnen könnte, lag gegen Fei mit 1:3 nach Sätzen zurück, konnte das Match aber nach starker Aufholjagd drehen. Filus unterlag 3:4 gegen den Schweden Par Gerell, Steger hatte gegen den Japaner Jin Ueda ebenfalls mit 3:4 das Nachsehen.

Deutschlands bestplatzierter Tischtennisspieler Dimitrij Ovtcharov hatte seine Teilnahme abgesagt, weil er sich auf die Mannschafts-EM in Luxemburg (13. bis 17. September) vorbereiten möchte. Auch die chinesische Weltelite ist nicht am Start. Diese nimmt in der Regel nur an den sechs höher dotierten Turnieren der Platinum-Serie teil.