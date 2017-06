Boll in Japan ausgeschieden - Damen weiter

Freitag, 16.06.2017

Der 36-Jährige Boll unterlag knapp zwei Wochen nach seinem Viertelfinaleinzug bei der WM in Düsseldorf zum Auftakt dem Weltranglisten-29. Lin Gaouyuan aus China 1:4. Für das restliche Männer-Trio waren Japaner zu stark.

Ruwen Filus (Fulda) leistete dem WM-Dritten Koki Niwa beim 3:4 ebenso starke Gegenwehr wie Ricardo Walther (Bergneustadt) beim 3:4 gegen Kenta Matsudaira. Bastian Steger (Bremen) schied gegen Jun Mizutani mit 1:4 aus.

Die in der Weltrangliste auf Position neun am höchsten geführte Deutsche, Han Ying, schlug in ihrem Auftaktmatch Chen Szu-Yu (Taiwan) mit 4:0. Shan Xiaona setzte sich gegen Miyu Kato (Japan) mit 4:2 durch.

