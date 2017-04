Boll im Finale der Korea Open

Samstag, 22.04.2017

Der 36-Jährige besiegte den Weltranglisten-24. Maharu Yoshimura aus Japan in der Vorschlussrunde 4:2.

Im Endspiel winkt ein deutsches Duell. Patrick Franziska kämpft am Mittag (13.15 Uhr MESZ) um seinen ersten Final-Einzug auf der World Tour. Der Saarbrücker trifft auf den Südkoreaner Lim Jonghoon. Am Morgen war Ricardo Walther (Bergneustadt) im Viertelfinale an Yoshimura mit 1:4 gescheitert.

