Düsseldorf kassiert Ausgleich in Saarbrücken

Donnerstag, 13.04.2017

Den ersten Vergleich hatten die Rheinländer am Sonntag 3:1 gewonnen. Die Entscheidung fällt nun am 30. April in Düsseldorf.

Den Gegner für das Endspiel am 10. Juni in Frankfurt/Main ermitteln im zweiten Halbfinale TTF Ochsenhausen und TTC Fulda-Maberzell. Nach dem ersten Duell führt Fulda 1:0, das zweite Spiel findet am Samstag (17.00 Uhr) statt.

