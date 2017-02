Ovtcharov feiert Hattrick bei Europe Top 16

Sonntag, 05.02.2017

Die Chance auf den zweiten deutschen Doppelsieg nach 2003 hatte zuvor Mannschaftseuropameisterin Petrissa Solja vergeben. Die 22-Jährige, bei Olympia in Rio mit Team-Silber dekoriert, musste sich der Niederländerin Li Jie mit 1:4 geschlagen geben und kassierte damit bei ihrer zweiten Finalteilnahme die zweite Niederlage. Im Halbfinale hatte Solja in einer Neuauflage des Endspiels von 2015 gegen die Österreicherin Liu Jia 4:1 gewonnen.

Rekordeuropameister Timo Boll, der am Samstag beim Anlauf auf seinen sechsten Erfolg im Viertelfinale am französischen EM-Zweiten Simon Gauzy gescheitert war, sicherte sich durch Siege in der Platzierungsrunde gegen Tiago Apolonia und Andrej Gacina Rang fünf und damit voraussichtlich den Start beim Weltcup im Herbst. Bei den Damen belegte Doppel-Europameisterin Sabine Winter mit einem 4:3-Erfolg gegen die Österreicherin Liu Jia Bronze.

