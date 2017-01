Düsseldorf zum 25. Mal Pokalsieger

Sonntag, 15.01.2017

Top-Spieler Timo Boll durfte gleich zwei Bestmarken feiern: Der EM-Rekordchampion gewann die Trophäe zum zehnten Mal und zog so mit dem heutigen Bundestrainer Jörg Roßkopf gleich. Zudem ist Düsseldorf nun der erste Verein in der 60-jährigen Historie des Wettbewerbs mit fünf Pokaltriumphen in Serie.

Im Endspiel legte der EM-Rekordchampion Boll mit einem 3:0 gegen Patrick Baum den Grundstein zum neuerlichen Erfolg des deutschen Meisters. Stefan Fegerl bezwang anschließend Bojan Tokic mit 3:1, Kristian Karlsson sorgte mit dem 3:1 gegen Tiago Apolonia für die Entscheidung.

Im Halbfinale waren die Rheinländer zuvor gegen den Zweitligisten TV 1879 Hilpoltstein mit einem klaren 3:0 seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Saarbrücken hatte sich im Erstliga-Duell mit dem Post SV Mühlhausen ebenfalls 3:0 durchgesetzt.

