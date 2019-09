US Open heute live: Viertelfinale mit Federer und Williams im TV, Livestream und Liveticker

Ab heute stehen bei den US Open in Flushing Meadows die Viertelfinal-Begegnungen auf dem Programm. Erfahrt hier, wo Ihr Roger Federer, Serena Williams und Co. live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Wollt Ihr bei der Entscheidung der US Open live dabei sein? Dann holt Euch noch heute Euren kostenlosen Probemonat auf DAZN und verfolgt alle Spiele in Flushing Meadows im Eurosport-Channel.

US Open, Viertelfinale: Programm an Tag neun

Serena Williams kann mit einem Erfolg gegen Wang Qiang ihren 100. Sieg bei den US Open sowie den Halbfinaleinzug feiern. Bei den Herren treffen in der Night Session Altmeister Roger Federer und Grigor Dimitrov aus Bulgarien aufeinander.

Uhrzeit Spielerin 1 Spielerin 2 18 Uhr Elina Svitolina (5) Johanna Konta (16) 1 Uhr (Mittwochnacht) Serena Williams (8) Wang Qiang (18) Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 19.15 Uhr* Stan Wawrinka (23) Daniil Medvedev (5) 2.15 Uhr* (Mittwochnacht) Roger Federer (3) Grigor Dimitrow

US Open: Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Auf DAZN könnt Ihr live bei den US Open dabei sein und seht alle wichtigen Spiele in New York in voller Länge im Eurosport-Channel. Dies gilt auch für sämtliche Viertelfinal-Partien am heutigen Dienstag. Auf DAZN könnt Ihr Eurosport 1 und 2 streamen und somit im Rahmen Eures Abonnement ohne zusätzliche Kosten nutzen. Nach einem gratis Probemonat kostet ein Abo 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich.

Außerdem werden die Matches von Eurosport im Free-TV gezeigt. Der Sportsender bietet weiterhin einen Livestream im kostenpflichtigen Eurosport Player an.

US Open: Federer und Williams heute im LIVE-TICKER

Könnt Ihr nicht auf das Bewegtbild auf DAZN oder Eurosport zurückgreifen, bietet Euch SPOX eine Alternative: Mit einem umfangreichen Liveticker zu zahlreichen Spielen bleibt Ihr dennoch über alle Neuigkeiten von den US Open im Bilde und verpasst keinen Höhepunkt. Folgende Matches stehen heute zur Verfügung:

US Open 2019: Der Zeitplan bis zum Finale

Nachdem die Damen und Herren ihre Viertel- und Halbfinal-Begegnungen an den gleichen Tagen austragen, wird sich dies für die Endspiele ändern: Die Ladys ermitteln am Samstag ihre Siegerin, während dies bei den Gentlemen erst am Sonntag der Fall sein wird.

Termin Runde 3.-4. September Viertelfinale 5. September/6. September Halbfinale Damen/Herren 7. September/8. September Finale Damen/Herren

Alexander Zverev bei Grand-Slam-Turnieren: Der Fluch setzt sich fort © getty 1/22 Alexander Zverev hat 21 Grand-Slam-Turniere auf dem Buckel. In keinem kam er über das Viertelfinale hinaus. Auch bei den US Open setzte sich der Grand-Slam-Fluch fort. Wir blicken auf Zverevs bisherige Bilanz. © imago 2/22 US Open 2014: Zverev besiegte als 17 Jahre alter Jungspund den Japaner Yasutaka Uchiyama in der ersten Qualifikationsrunde. In Q2 war dann aber schon Schluss. Gegen den Türken Marsel Ilhan verlor Zverev trotz Führung nach dem ersten Satz. © getty 3/22 Australian Open 2015: Auch beim nächsten Grand-Slam-Anlauf reichte es nicht bis zum Hauptturnier. John-Patrick Smith besiegte Zverev bereits in der ersten Quali-Runde in zwei Sätzen. © getty 4/22 French Open 2015: Wieder war in der Qualifikation Schluss. Obwohl in der Quali an zwei gesetzt, war in Q2 gegen Underdog Igor Sijsling Schluss. Zverev und Grand-Slam passte schon in seinen noch jüngeren Jahren nicht wirklich zusammen. © getty 5/22 Wimbledon 2015: Endlich! Die erste Teilnahme an einem Grand-Slam-Turnier. Nach einem Fünfsatz-Krimi gegen den Russen Teimuras Gabaschwili in Runde eins schied Zverev relativ deutlich gegen US-Boy Denis Kudla aus. © getty 6/22 US Open 2015: Erstmals nahm Zverev als Qualifikant bei den US Open teil. Bitter: Direkt nach der ersten Runde war das Abenteuer schon wieder vorbei. Ausgerechnet gegen Kohlschreiber musste Zverev den Schläger einpacken, wenngleich er sich gut verkaufte. © getty 7/22 Australian Open 2016: Los-Pech für Zverev. Ausgerechnet mit Andy Murray bekam es Sascha in der ersten Runde zu tun. Der Brite war noch eine Nummer zu groß - 1:6, 2:6, 3:6. © getty 8/22 French Open 2016: Zverevs erster Auftritt in Roland Garros konnte sich eigentlich sehen lassen - bis zur dritten Runde. Dort wartete Dominic Thiem. Der Österreicher schlug Zverev mit einer starken Vorstellung in vier Sätzen. © getty 9/22 Wimbledon 2016: Selbes Spiel in London. Zwei ordentliche Auftritte, in der dritten Runde dann aber mit zu vielen Fehlern. Tomas Berdych war der Nutznießer. © getty 10/22 US Open 2016: Zverev traf auf zwei US-Amerikaner. Gegen Taylor Fritz gewann er ohne Probleme. In Runde zwei musste er sich aber Jack Sock geschlagen geben, der eine Position vor ihm an 26 gesetzt war. © getty 11/22 Australian Open 2017: Gutes Turnier von Zverev. Gegen den Großmeister aus Spanien war in Runde drei aber kein Kraut gewachsen. Immerhin verlangte Zverev Nadal in fünf Setzen alles ab. © getty 12/22 French Open 2017: Schon vor einem Jahr schien Zverev bereit für die eine oder andere Überraschung. In Frankreich gelang ihm das - nur eben negativ. Der an neun gesetzte Deutsche schied in Runde eins gegen den Spanier Fernando Verdasco aus. © getty 13/22 Wimbledon 2017: Vor einem Jahr schaffte es Zverev ins Achtelfinale von London. Dort wartete dann mit Milos Raonic der erste ernstzunehmende Gegner. Der Kanadier rettete sich in den fünften Satz. Dort dominierte er - 6:1! © getty 14/22 US Open 2017: Als Nummer vier startete Zverev ins Turnier. Ernüchterung nach der zweiten Runde: Gegen Borna Coric ließ Zverev in einem intensiven Match zu viele Chancen liegen. Erneute Ernüchterung. © getty 15/22 Australian Open 2018: In dieser Saison sollte endlich der Durchbruch bei den Majors her. Zverev schied jedoch in der dritten Runde gegen Chung Hyeon aus. Seine Analyse danach: "Diese Turniere bedeuten mir noch zu viel." © getty 16/22 French Open 2018: Zurück in Roland Garros lief es für Zverev eigentlich richtig gut. Wäre da im Viertelfinale nur nicht dieser Thiem gewesen. Der Österreicher schaffte es bis ins Finale, für Zverev war es dennoch das bisher beste Grand-Slam-Ergebnis. © getty 17/22 Wimbledon 2018: Der Fluch geht weiter. Mit Ach und Krach rettete sich Zverev gegen Fritz in die dritte Runde, litt jedoch merklich unter einem Magen-Darm-Infekt. Im fünften Satz gegen Gulbis brach er ein. © getty 18/22 US Open 2018: Erstmals schaffte es Zverev in Flushing Meadows immerhin in die dritte Runde. Doch dort schied er als Nummer 4 und klarer Favorit gegen Kohlschreiber raus. "Vielleicht habe ich Sascha gezeigt, wo er noch nicht weltklasse ist", sagte der. © getty 19/22 Australian Open 2019: Erstmals Achtelfinale, dann das krachende Aus gegen Raonic in drei Sätzen. "Ich war einfach schlecht. Es war schon ein Wunder, dass ich im 3. Satz überhaupt den Tie Break erreicht habe", sagte Zverev im Anschluss. © getty 20/22 French Open 2019: Zwei Fünfsatz-Krimis vor dem Achtelfinale kosteten Zverev Kraft. Im Viertelfinale wartete Djokovic. Zverev war chancenlos. Sein ohnehin holpriges Turnier war zu Ende, nachdem er den ersten Satz mit 5:7 knapp hergab. © getty 21/22 Wimbledon 2019: Erstrunden-Aus! "Mein Selbstvertrauen ist gerade weniger als Null", sagte Zverev nach seiner Pleite gegen den Tschechen Jiri Vesely und machte anschließend seinem Manager Patricio Apey Vorwürfe. © getty 22/22 US Open 2019: Im Rechsstreit mit Apey, Rosenkrieg-Trennung von Trainer Ivan Lendl – es war nicht Zverevs Jahr. Auch bei den US Open zeigte er Licht und Schatten. Nach 14 Sätzen in den ersten drei Runden war im Achtelfinale gegen Schwartzman Schluss.

US Open: Sieger der vergangenen fünf Jahre

Im vergangenen Jahr besiegte Naomi Osaka im Finale sensationell Serena Williams. Bei den Herren konnten sich seit 2009 sechs verschiedene Spieler in die Siegerliste eintragen.