US Open - Achtelfinale: Federer mit Machtdemonstration - Krawietz/Mies im Viertelfinale

Grand-Slam-Rekordchampion Roger Federer ist locker ins Viertelfinale der US Open spaziert. Der 38-jährige Schweizer hatte am Sonntag in New York mit David Goffin (28) keine Mühe und siegte in 1:19 Stunden 6:2, 6:2, 6:0. Im zehnten Duell mit dem chancenlosen Belgier feierte Federer den neunten Sieg.

"Es war großartig, ich hatte heute wieder ein gutes Gefühl. Ich bin mit den Niveau meines Spiels sehr zufrieden", sagte Federer, der zum 13. Mal im Viertelfinale in New York steht und fand tröstende Worte für Goffin: "Man muss sagen, dass er auch nicht seinen besten Tag hatte."

In der Runde der besten Acht trifft der Wimbledonfinalist in Grigor Dimitrow (Bulgarien) oder Alex De Minaur (Australien) auf jeden Fall auf einen ungesetzten Spieler. Im Vorjahr war Federer in Flushing Meadows bereits im Achtelfinale am Australier John Millman überraschend gescheitert.

Goffin erwischte gegen den 20-maligen Major-Sieger mit dem Break zum 2:1 zwar einen starken Start in die Partie, doch Federer holte sich den Aufschlag umgehend zurück und marschierte für den Rest des Spiels vorneweg. Dabei zeigte er sich eiskalt und nutzte neun seiner zehn Breakbälle gegen den Belgier.

Krawietz und Mies im Viertelfinale

Derweil haben die French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies Comeback-Qualitäten gezeigt und das Viertelfinale erreicht. Das an Nummer zwölf gesetzte Doppel aus Coburg und Köln bezwang im Achtelfinale Marcelo Arevalo (El Salvador) und Jonny O'Mara (Großbritannien) nach verlorenem Startsatz 3:6, 6:3, 6:4.

Nach dem überraschenden Titel in Paris war das deutsche Duo in Wimbledon schon an der Auftakthürde gescheitert. Für Krawietz und Mies ist es die erste gemeinsame Teilnahme am Major in New York, im Vorjahr war Krawietz an der Seite von Maximilian Marterer (Nürnberg) bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Barty scheitert bereits im Achtelfinale

French-Open-Siegerin Ashleigh Barty ist dagegen im Achtelfinale ausgeschieden. Die Weltranglisten-Zweite verlor am Sonntag überraschend klar mit 2:6, 4:6 gegen die an Nummer 18 gesetzte Chinesin Wang Qiang. Drei Matchbälle konnte die Australierin Barty noch abwehren, den vierten nutzte Wang nach 1:22 Stunden.

Es war bereits das zweite frühe Aus einer amtierenden Major-Gewinnerin, nachdem Wimbledonsiegerin Simona Halep (Rumänien/Nr. 4) in der zweiten Runde gegen US-Qualifikantin Taylor Townsend verloren hatte.

