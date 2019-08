Tennis: Alexander Zverev erreicht Achtelfinale in Montreal

Alexander Zverev hat sein Auftaktmatch in der nordamerikanischen Hartplatzsaison gewonnen. Beim ATP-Masters in Montreal setzte sich der 22-Jährige in der zweiten Runde gegen den Briten Cameron Norrie 7:6 (7:4), 6:4 durch und erreichte damit als einziger Deutscher das Achtelfinale.

Zverev, der in der ersten Runde ein Freilos hatte, trifft nun auf den Georgier Nikolos Basilaschwili. 2017 hatte die deutsche Nummer eins das Turnier um den Rogers Cup 2017 gewonnen und seinen zweiten Masters-Sieg gefeiert.

Basilaschwili besiegte in der Runde der letzten 32 Jan-Lennard Struff (Warstein) 2:6, 6:2, 6:3. In seinem Erstrunden-Match unterlag Peter Gojowczyk (München), in der Vorwoche in Washington noch im Halbfinale, dem an Nummer elf gesetzten Kroaten Borna Coric 6:2, 1:6, 6:7 (2:7).