Tennis: Wann beginnen die US Open 2019? Infos zum Start des Grand-Slam-Turniers in New York City

Die US Open stehen an. Wann das Grand-Slam-Turnier beginnt und wo Ihr die Spiele im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Sichere Dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat und verfolge die US Open umsonst auf DAZN!

Tennis: Wann beginnen die US Open 2019?

Die US Open beginnen am Montag, den 26. August um 17 Uhr deutscher Zeit und enden am Sonntag, den 8. September. Austragungsort ist das USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York. Ins Arthur Ashe Stadium passen 22.547 Zuschauer.

Der konkrete Spielplan wird nach Beendigung der Qualifikationsrunde am 22. August bekannt gegeben.

US Open live im TV und Livestream

Durch die Kooperation zwischen Eurosport und DAZN könnt ihr das Tennis-Turnier sowohl im Eurosport-Channel auf DAZN als auch wie gehabt im TV auf Eurosport 1 und 2 sehen. Die Hauptfeldspiele beginnen jeweils ab 17 Uhr.

Tennis - US Open: Sieger 2018

Bei den Damen gewann im letzten Jahr die Japanerin Naomi Osaka ihren ersten Grand-Slam-Titel. Im sogenannten Skandal-Finale setzte sie sich gegen Serena Williams durch. Williams hatte mehrere Dispute mit Schiedsrichter Carlos Ramos und stand deshalb kurz vor der Disqualifikation.

Bei den Herren siegte Novak Djokovic mit 6:3, 7:6, 6:3 gegen Juan Martin del Potro. Der Argentinier, der 2009 in New York gewann, musste dieses Jahr wegen eines erneuten Kniescheibenbruchs absagen.

US Open 2019: Preisgeld

Für das gesamte Turnier werden ingesamt stolze 57,24 Millionen US-Dollar an Prämien ausgeschüttet. Im letzten Jahr waren es acht Prozent weniger.