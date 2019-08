US Open, Tag 2 live: Der letzte Grand Slam des Jahres heute im TV, Livestream und Liveticker

Gestern wurden die US Open in New York offiziell eröffnet, der letzte Grand Slam des Jahres läuft bereits auf Hochtouren. Wer auf deutscher Seite heute alles antritt und welche Topstars Ihr live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

US Open, Tag 2 heute live im TV und Livestream

Wie bereits in der Vergangenheit überträgt Eurosport die US Open live. Der Sportsender sendet jeden Tag ab 17.00 Uhr deutscher Zeit. Die Ausstrahlung wird im TV oder auf der Website zu sehen sein - über Eurosport 2 und den Eurosport Player könnt Ihr zusätzliche Begegnungen empfangen.

Eine Neuerung gibt es in diesem Jahr zu vermelden. Seid Ihr im Besitz eines DAZN-Abonnements, könnt Ihr die US Open auch im Eurosport-Channel auf DAZN verfolgen. Darüber hinaus wird DAZN im kommenden Jahr auch die Australian Open und Roland Garros ausstrahlen. Testet DAZN hier einen Monat lang gratis.

Die US Open 2019 im Liveticker auf SPOX

Wenn Ihr dem Bewegtbild geschriebenes Wort bevorzugt, kommt Ihr auf SPOX auch nicht zu kurz. Ausgewählte Tennisspiele bieten wir im Liveticker an:

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Liveticker 17.00 Uhr Julia Görges Natalia Vikhlyantseva Liveticker 19.30 Uhr Thomas Fabbiano Dominic Thiem Liveticker 20.00 Uhr Alexander Zverev Radu Albot Liveticker 20.00 Uhr Jan-Lennard Struff Casper Ruud Liveticker 01.00 Uhr (Di. auf Mi.) John Millman Rafael Nadal Liveticker

US Open 2019: Die weiteren Spiele am Tag 2

Eine Auswahl der Matches mit Beteiligung von Top-Spielern sowie von DTB-Profis:

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 27. August ca. 17 Uhr N. Osaka (1) A. Blinkova 27. August ca. 17 Uhr D. Allertova P. Kvitova (6) 27. August ca. 17 Uhr A. Petkovic M. Buzarnescu 27. August ca. 18.15 Uhr P. Badosa-Gibert K. Bertens (7) 27. August ca. 19 Uhr S. Halep (4) N. Gibbs 27. August ca. 19 Uhr K. Kanepi T. Maria 27. August ca. 20.15 Uhr C. Wozniacki (19) W. Yang 28. August ca. 1 Uhr A. Sabalenka (9) V. Azarenka 28. August ca. 3 Uhr S. Stephens (11) A. Kalinskaya 27. August ca. 17 Uhr S. Tsitsipas (7) A. Rublev 27. August ca. 17 Uhr M. Kukuschkin R. Bautista Agut (10) 27. August ca. 18.15 Uhr J. Isner (14) G. Garcia Lopez 27. August ca. 18.15 Uhr M. Klizan M. Cilic (22) 27. August ca. 18.15 Uhr F. Verdasco (32) T. Kamke 27. August ca. 19 Uhr V. Pospisil K. Khachanov (9) 27. August ca. 19 Uhr F. Krajinovic C. Stebe 27. August ca. 21.30 Uhr G. Monfils (13) A. Ramos 27. August ca. 21.30 Uhr D. Shapovalov F. Auger-Aliassime (18) 28. August ca. 2.15 Uhr S. Johnson N. Kyrgios (28)

US Open: Die Siegerinnen und Sieger der letzten Jahre

Vergangenes Jahr gelang Naomi Osaka die große Überraschung. Die Japanerin besiegte im Finale Tennis-Legende Serena Williams und sicherte sich Ihren ersten Grand-Slam-Titel. Diese Spielerinnen und Spieler haben in der Vergangenheit alles den Titel holen können: