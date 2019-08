US Open heute LIVE: So verfolgt Ihr die Matches im TV, Stream und Liveticker

Heute steht der vierte Tage bei den US Open an und gleich fünf Deutsche bestreiten ihre Zweitrundenmatches. Wo Ihr die Spiele im live im TV, Live-Stream und Live-Ticker LIVE verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

US Open heute: Diese Matches stehen an

Heute wird sowohl bei den Damen als auch bei den Herren die 2. Runde ausgespielt. Von den Topstars bei den Herren mussten bereits der an Vier gesetzte Dominic Thiem und der an Acht gesetzte Stefanos Tsitsipas die Segel streichen.

Die Top-Matches von heute in der Übersicht:

Spieler/in 1 Spieler/in 2 C. Gauff T. Babos J. Görges F. Di Lorenzo S. Halep T. Townsend N. Osaka M. Linette A. Petkovic P. Kvitova N. Kyrgios A. Hoang J.-L. Struff J. Isner R. Nadal T. Kokkinakis C.-M. Stebe M. Cilic A. Zverev F. Tiafoe

US Open 2019 im TV und Stream: Heute LIVE dabei sein

Die US Open laufen live im Eurosport-Channel auf DAZN. Los geht's am heutigen Donnerstag (29. August) um 17.35 Uhr. Ebenfalls beim Streamingdienst zu finden sind Highlights der Partien, Interviews und Reviews.

Auch im deutschen Free-TV ist der Discovery-Sender für die Übertragung zuständig und berichtet nahezu rund um die Uhr aus Flushing Meadows.

Die US Open im Liveticker

Zu den Top-Spielen der US Open sowie zu allen deutschen Spielen bietet SPOX einen LIVE-TICKER an. Die Übersicht für den heutigen vierten Tag in Flushing Meadows findet Ihr hier.

US Open 2019: So lief es bisher für die Deutschen

Die wohl größten Titelhoffnungen ruhen aus deutscher Sicht auf Alexander Zverev - und der Hamburger hat die erste Hürde auf dem Weg dorthin gemeistert. Der Weltranglisten-Sechste musste zum Auftakt in New York gegen Radu Albot (Moldau) trotz einer 2:0-Satzführung über die volle Distanz gehen, siegte aber nach 3:10 Stunden mit 6:1, 6:3, 3:6, 4:6, 6:2. Nächster Gegner ist heute Frances Tiafoe (USA).

Bei den Damen war die aussichtsreichste Spielerin Angelique Kerber. 'War', weil sie bereits ausgeschieden ist. 53 Tage nach ihrem Zweitrunden-Aus als Titelverteidigerin in Wimbledon hat die 31-Jährige ihre nächste bittere Grand-Slam-Enttäuschung einstecken müssen. In New York scheiterte Kerber bereits an ihrer Auftakthürde, sie verlor gegen die clevere Französin Kristina Mladenovic nach 2:24 Stunden mit 5:7, 6:0, 4:6.

Ebenfalls bereits ausgeschieden ist Philipp Kohlschreiber, er scheiterte an dem Franzosen Lucas Pouille mit 3:6, 6:4, 4:6, 4:6. Die Auftakthürde gemeistert haben hingegen Julia Görges und Andrea Petkovic. Letztere steht seit 2016 das erste Mal in der zweiten Runde in Flushing Meadows.

Weitere erfreuliche Nachrichten lieferten Cedrik-Marcel Stebe und Jan-Lennard Struff, beide gewannen ihre Erstrunden-Matches und treten dementsprechend heute in der 2. Runde an.

US Open: Die Sieger der vergangenen Jahre

Ob sich dieses Jahr ein/e deutsche/r Spieler/in die Krone aufsetzt, wird sich zeigen. In den vergangen fünf Jahren gelang dies lediglich Angelique Kerber.