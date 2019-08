US Open: Wer zeigt / überträgt Dominic Thiem gegen Thomas Fabbiano heute live? TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Dienstag wird Dominic Thiem sein erstes Spiel der US Open absolvieren. Wo Ihr sein Match gegen Thomas Fabbiano live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die US Open laufen dieses Jahr live im Eurosport-Channel auf DAZN. Hier gibt es kostenlose Probe-Abos, greift zu.

US Open: Wann und wo spielen Dominic Thiem und Thomas Fabbiano?

Die aktuelle Nummer vier der Weltrangliste wird in New Yorks traditionsreichen Arthur-Ashe-Stadion gegen Thomas Fabbiano antreten. Die Partie ist für 19.15 Uhr angesetzt.

US Open: Thiem - Fabbiano im TV und im Livestream auf DAZN

Wie bereits in den vergangenen Jahren berichtet Eurosport live von den US Open in Queens. Auch das Match zwischen Thiem und Fabbiano wird auf den Sender übertragen.

Neu ist hingegen, dass DAZN eine Kooperation mit Eurosport pflegt. Ab sofort könnt Ihr die Spiele der US Open im Eurosport-Channel auf DAZN sehen, auch die heutige Partie. Das Gleiche gilt übrigens im kommenden Jahr für die Australian Open und Roland Garros. Wenn Ihr DAZN einen Monat lang kostenlos ausprobieren möchtet, klickt einfach auf diesen Link.

Dominic Thiem - Thomas Fabbiano im Liveticker

Falls Ihr nicht die Möglichkeit habt, euch das Spiel anzusehen, hat SPOX eine Alternative parat. Mit unserem SPOX-Liveticker bleibt Ihr immer auf dem Laufenden.

Dominic Thiem bei den US Open: Vergangene Leistungen

Bis in das Finale hat es Dominic Thiem bei den US Open bislang noch nicht geschafft. Am Besten schnitt der Österreicher im vergangenen Jahr ab, als er gegen Rafael Nadal im Viertelfinale ausschied.

Jahr Runde Verloren gegen 2018 Viertelfinale Rafael Nadal (ESP) 2017 Achtelfinale Juan Martin del Porto (ARG) 2016 Achtelfinale Juan Martin del Porto (ARG) (Aufgabe) 2015 Dritte Runde Kevin Anderson (RSA) 2014 Achtelfinale Tomas Berdych (CZE)

US Open 2019: Die weiteren Spiele am Tag 2

Abgesehen von Dominic Thiem treten heute noch viele weitere hochkarätige Spielerinnen und Spieler an. Hier findet Ihr eine kleine Auswahl:

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 27. August ca. 17 Uhr N. Osaka (1) A. Blinkova 27. August ca. 17 Uhr D. Allertova P. Kvitova (6) 27. August ca. 17 Uhr A. Petkovic M. Buzarnescu 27. August ca. 18.15 Uhr P. Badosa-Gibert K. Bertens (7) 27. August ca. 19 Uhr S. Halep (4) N. Gibbs 27. August ca. 19 Uhr K. Kanepi T. Maria 27. August ca. 20.15 Uhr C. Wozniacki (19) W. Yang 28. August ca. 1 Uhr A. Sabalenka (9) V. Azarenka 28. August ca. 3 Uhr S. Stephens (11) A. Kalinskaya 27. August ca. 17 Uhr S. Tsitsipas (7) A. Rublev 27. August ca. 17 Uhr M. Kukuschkin R. Bautista Agut (10) 27. August ca. 18.15 Uhr J. Isner (14) G. Garcia Lopez 27. August ca. 18.15 Uhr M. Klizan M. Cilic (22) 27. August ca. 18.15 Uhr F. Verdasco (32) T. Kamke 27. August ca. 19 Uhr V. Pospisil K. Khachanov (9) 27. August ca. 19 Uhr F. Krajinovic C. Stebe 27. August ca. 21.30 Uhr G. Monfils (13) A. Ramos 27. August ca. 21.30 Uhr D. Shapovalov F. Auger-Aliassime (18) 28. August ca. 2.15 Uhr S. Johnson N. Kyrgios (28)

US Open: Die Siegerinnen und Sieger der letzten Jahre

Wer sich dieses Jahr die Krone holt, wird sich in den nächsten zwei Wochen zeigen - als Titelverteidiger gehen Naomi Osaka und Novak Djokovic ins Rennen. Wer in Flushing Meadows in den vergangenen zehn Jahren, seht Ihr hier: