US Open live auf Eurosport und DAZN - Alle Informationen zur Übertragung

Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres steht kurz bevor: die US Open. SPOX gibt euch alle Informationen zur Übertragung des Turniers und zeigt Euch, wo Ihr Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Alexander Zverev und Co. live sehen könnt.

US Open: Beginn, Termin, Ort

Das Turnier beginnt am Montag (26. August) und endet am 8. September. Ausgetragen wird das letzte Grand Slam des Jahres im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadow - einem Stadtteil von New York.

US Open - Übertragung: LIVE auf Eurosport und DAZN

DAZN feiert mit den US Open 2019 das Übertragungs-Debüt eines Grand-Slam-Turniers. Der Streaminganbieter bietet durch die Kooperation mit Eurosport zwei neue Channels an.

Darüber hinaus laufen die Matches wie schon in den vergangenen Jahren auf Eurosport 1 und 2 im Fernsehen, was auch dem Signal von DAZN entspricht. Der Sportsender hat ebenfalls einen Livestream im Angebot - den kostenpflichtigen Eurosport Player.

Täglich geht es um 17 Uhr deutscher Zeit los, was sich im späteren Wettbewerbsverlauf durch die Ausdünnung des Teilnehmerfeldes jedoch ändern wird.

Neben den US Open zeigt DAZN künftig auch die French- und Australian Open live.

US Open 2019 auf SPOX im Liveticker

Wer die US Open nicht immer an den Bildschirmen verfolgen kann, ist im Liveticker von SPOX bestens aufgehoben. SPOX hält Euch zu allen Duellen, bei denen die besten Spieler beteiligt sind, auf dem Laufenden. Hier könnt Ihr im Liveticker-Kalender nachsehen, welche Partien getickert werden.

US Open: Die Duelle der deutschen Teilnehmer

Neben Alexander Zverev und Angeligue Kerber haben sich noch viele weitere deutsche Tennisprofis für die US Open qualifiziert. Hier ein Überblick zu den Matches:

Datum DTB-Profi Gegner 26. August Philipp Kohlschreiber Lucas Pouille 26. August Dominik Köpfer Jaume Munar 27. August Alexander Zverev Radu Albot 27. August Jan-Lennard Struff Casper Ruud 27. August Cedrik-Marcel Strebe Filip Krajinovic 27. August Tobias Kamke Fernando Verdasco 26. August Angelique Kerber Kristina Mladenovic 26. August Laura Siegemund Magdalena Frech 27. August Julia Görges Natalia Vikhlyantseva 27. August Tatjana Maria Kaia Kenepi 27. August Andrea Petkovic Mihaela Buzarnescu 27. August Mona Barthel Lesja Zurenko

US Open: Die Sieger der vergangenen zehn Jahre

Die Gewinner seit 2009 im Überblick: