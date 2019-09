US Open live: Das Achtelfinale des Grand Slams heute im TV, Livestream und Liveticker

Heute beginnt das Achtelfinale der US Open, mit dabei einige heiße Anwärter auf den letzten Grand Slam des Jahres. Wo und wann Ihr Federer, Djokovic, Williams und Co. live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Ihr könnt die US Open live im Eurosport Channel auf DAZN sehen. Meldet Euch dazu einfach für Euren kostenlosen Probemonat an.

US Open, Achtelfinale: Termin und Austragungsstätte

Wie auch die vorherigen Runden werden die US Open in Queens, New York ausgetragen. Die Achtelfinals finden im Arthur Ashe Stadium und dem Louis Armstrong Stadium statt. Gegen 17 Uhr startet das erste Match des Tages.

US Open live: Das Achtelfinale heute im TV und Livestream

Traditionell berichtet Eurosport von den Flushing Meadows in New York. Auch die heutigen Begegnungen werden dort kostenfrei im TV übertragen. Zudem bietet der Sender auf seiner Website einen kostenlosen Livestream des Programms an.

Durch eine Kooperation mit Eurosport kommen auch DAZN-Kunden nicht zu kurz. Im Eurosport Channel auf DAZN könnt Ihr das gesamte Programm zu den US Open live sehen. In diesem Zuge werden im kommenden Jahr auch die Australian Open und Roland Garros ausgestrahlt. Hier könnt Ihr DAZN einen Monat lang kostenfrei testen.

Das Achtelfinale der US Open im Liveticker auf SPOX

Mit unseren Livetickern zu allen Topspielen sowie den Matches mit deutscher Beteiligung bleibt Ihr stets auf dem Laufenden.

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Liveticker 18 Uhr* Roger Federer David Goffin Liveticker 23 Uhr* Dominik Köpfer Daniil Medvedev Liveticker 02:30 Uhr* (Montagnacht) Novak Djokovic Stan Wawrinka Liveticker

*voraussichtliche Zeit

*voraussichtliche Zeit

US Open, Achtelfinale: Der heutige Spielplan

Sensationell hat es Dominik Köpfer ins Achtelfinale der US Open geschafft und damit seine Karriereeinnahmen verdoppelt. Neben Ihm stehen heute unter Anderem Serena Williams, Roger Federer und Novak Djokovic auf dem Plan:

Uhrzeit Spielerin 1 Spielerin 2 17 Uhr* Wang Qiang Ashleigh Barty 18.30 Uhr* Johanna Konta Karolina Pliskova 20 Uhr* Serena Williams Petra Martic 01 Uhr* (Montagnacht) Elina Switolina Madison Keys Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 18 Uhr* Roger Federer David Goffin 18.30 Uhr* Grigor Dimitrow Alex De Minaur 23 Uhr* Dominik Köpfer Daniil Medwedew 02.30 Uhr* (Montagnacht) Novak Djokovic Stan Wawrinka

*voraussichtliche Zeit

US Open 2019: Der Zeitplan im Überblick

So geht es ab dem Achtelfinale weiter:

Termin Runde 1.-2. September Achtelfinale 3.-4. September Viertelfinale 5. September/6. September Halbfinale Damen/Herren 7. September/8. September Finale Damen/Herren

US Open: Die Sieger der vergangenen zehn Jahre

Vorjahressieger Novak Djokovic ist weiterhin im Turnier, auch Naomi Osaka träumt weiter von der Titelverteidigung. Diese Spielerinnen und Spieler haben die US Open in den letzten zehn Jahren gewonnen.