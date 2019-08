US Open heute LIVE: So verfolgt Ihr die Matches im TV, Livestream und Liveticker

Auch Alexander Zverev gibt sich heute die Ehre: Wie Ihr die US Open LIVE im TV, Stream und Liveticker verfolgt, erfahrt Ihr von SPOX.

US Open heute LIVE: Diese Matches stehen an

Zu allererst die Matches mit deutscher Beteiligung:

Alexander Zverev - Aljaz Bedene

Andrea Petkovic - Elise Mertens

Julia Görges - Kiki Bertens

Ansonsten steht heute mit Rafael Nadal ein Topstar der Tennisszene auf dem Platz, er trifft auf Chung Hyeon aus Südkorea. Auch Rüpel Nick Kyrgios ist mit von der Partie, für ihn geht es gegen den Russen Andrey Rublev.

Ebenfalls in der dritten Runde treffen sich heute der an 14 gesetzte John Isner und der an 22 gesetzte Marin Cilic. Bei den Damen steht das Duell der an 15 gesetzten Bianca Andreescu (Kanada) und der an 19 gesetzten Caroline Wozniacki an.

Die weiteren Matches lauten: Townsend - Cirstea, Kontaveit - Bencic, Ahn - Ostapenko, Andujar - Bublik, Schwartzman - Sandgren, Berrettini - Popyrin und Monfils - Shapovalov.

Die ersten Matches starten um 17 Uhr deutscher Zeit.

US Open heute LIVE: Die Matches im TV und Livestream

DAZN zeigt Euch die Spiele live im Eurosport-Channel. Beim Streamingdienst seid Ihr ab 18 Uhr live auf den Courts.

Alexander Zverev bei den US Open 2019

Zwei Mal musste sich der aktuell beste Tennisspieler Deutschlands über fünf Sätze mühen, letztlich schaffte er es dennoch in die dritte Runde. Zuletzt gab es einen wahren Krimi gegen den Lokalmatadoren Frances Tiafoe, am Ende stand ein 6:3, 3:6, 6:2, 2:6, 6:3 für den Hamburger zu Buche.

"Ich bin einfach nur froh, dass ich irgendwie gewonnen habe. Manchmal würde ich aber gerne einfacher gewinnen als in fünf Sätzen", sagte Zverev nach dem Match. Es war sein 19. über fünf Sätze, 13 davon gewann er.

US Open 2019: Der Zeitplan im Überblick

Zückt den Kalender und notiert Euch alle Termine des viertes Grand Slams.

Termin Runde 19.-23. August Qualifikation 26.-27. August 1. Runde 28.-29. August 2. Runde 30.-31. August 3. Runde 1.-2. September Achtelfinale 3.-4. September Viertelfinale 5. September/6. September Halbfinale Damen/Herren 7. September/8. September Finale Damen/Herren

US Open: Die Sieger der vergangenen zehn Jahre

Bisher letzte deutsche Siegerin war 2016 Angelique Kerber. Dieses Jahr kann sie diesen Triumph nicht wiederholen, Kerber ist bereits in Runde eins ausgeschieden.