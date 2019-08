US Open 2019: Welche deutschen Spieler sind dabei?

Ab dem 26. August steht in New York das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres auf dem Programm. Wie gewohnt gehen bei den US Open auch zahlreiche deutsche Spielerinnen und Spieler an den Start. SPOX gibt einen Überblick.

US Open 2019: Ort, Termine, Finale

Nach Abschluss der Qualifikation, die zurzeit läuft, kämpft das Hauptfeld vom 26. August bis 8. September um den Titel bei den US Open im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows/New York.

Am 8. September, einem Sonntag, ermitteln die Herren ihren Champion, einen Tag zuvor ist dies bei den Damen der Fall.

Termin Runde 19.-23. August Qualifikation 26.-27. August 1. Runde 28.-29. August 2. Runde 30.-31. August 3. Runde 1.-2. September Achtelfinale 3.-4. September Viertelfinale 5. September/6. September Halbfinale Damen/Herren 7. September/8. September Finale Damen/Herren

US Open 2019: Diese deutschen Spieler sind dabei

Angeführt von Angelique Kerber, der Siegerin von 2016, und Alexander Zverev, der Nummer sechs der Setzliste, haben sich zehn deutsche Spielerinnen und Spieler direkt für das Hauptfeld bei den US Open qualifiziert. Beide Aushängeschilder hatten jedoch in den vergangenen Wochen mit ihrer Form zu kämpfen.

Neben Kerber und Zverev sind in Flushing Meadows dabei:

Julia Görges

Tatjana Maria

Andrea Petkovic

Laura Siegemund

Mona Barthel

Jan-Lennard Struff

Philipp Kohölschreiber

Cedric-Marcel Stebe

Weiterhin wollen sich Tobias Kamke und Anna-Lena Friedsam über die Qualifikation einen Platz im Turnier erspielen.

US Open 2019 live im TV und Livestream

Premiere auf DAZN: Erstmals zeigt der Streamingdienst eines der vier großen Tennisturniere live. Im Eurosport-Channel wird an jedem Turniertag ab 17 Uhr gesendet. Dies bedeutet: Eurosport überträgt weiterhin täglich auf Eurosport 1 und 2 die US Open, dieses Signal ist jedoch auch auf DAZN empfangbar.

Der Sportsender bietet zusätzlich einen Livestream im Eurosport Player an, dort können zahlreiche weitere Matches verfolgt werden. Durch die Kooperation mit Eurosport sind zukünftig auch die weiteren Grand-Slam-Turniere sowie Wintersport oder Radsport auf DAZN zu sehen.

US Open: Die Champions der vergangenen Jahre

Der Ausgang der US Open sorgte in den zurückliegenden Jahren immer wieder für Überraschungen: Bei den Damen setzte sich 2018 sensationell Naomi Osaka durch, bei den Herren gewannen seit 2009 sechs verschiedene Spieler.