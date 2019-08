US Open 2019: Tag 3 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am dritten Tag der US Open muss unter anderem Roger Federer wieder ran. Welche Partien sonst noch auf dem Plan stehen und wo ihr diese verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

US Open heute live: Die Spiele an Tag 3

Am dritten Tag sind zwei Deutsche im Einsatz. Bei den Herren kämpft Dominik Köpfer um den Einzug in die 3. Runde gegen den US-Amerikaner Reilly Opelka. Bei den Damen trifft Laura Siegemund auf Sofia Kenin.

Darüber hinaus erwartet die Tennis-Fans mit dem Duell Borna Coric gegen Grigor Dimitrov ein hochinteressantes Match. Neben "Mini-Fed" ist auch der Maestro selbst auf dem Court: Roger Federer bekommt es in seinem Zweitrunden-Match mit Damir Dzumhur zu tun.

Landsmann Stan Wawrinka spielt gegen Jeremy Chardy und Novak Djokovic will gegen Juan Ignacio Londero seiner geplanten Titelverteidigung einen Schritt näher kommen.

Aus Sicht der Amerikaner bieten vor allem zwei Damen-Partien Hochspannung. Beide Williams-Schwestern schlagen am heutigen Mittwoch in Flushing Meadows auf. Venus hat dabei gegen Elina Svitolina die ungleich schwerere Aufgabe als Serena, die auf Catherine McNally trifft.

US Open heute im Liveticker

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Liveticker 28. August 19.30 Uhr Roger Federer Damir Dzumhur SPOX 28. August 20.30 Uhr Stan Wawrinka Jeremy Chardy SPOX 28. August 22.30 Uhr Laura Siegemund Sofia Kenin SPOX 28. August 23 Uhr Dominik Köpfer Reilly Opelka SPOX

US Open 2019: Übertragung im TV und Livestream

Eurosport berichtet live von den US Open. Der Sportsender geht um 17 Uhr auf Sendung. Neben der Übertragung im Free-TV auf Eurosport 1 zeigt der Sender auch auf Eurosport 2 Matches. Mit dem kostenpflichtigen Eurosport Player habt ihr zudem die Möglichkeit, alle Spiele auf den Plätzen der Anlage in New York zu verfolgen.

Neu ab diesem Jahr ist, dass ihr die US Open auch über DAZN verfolgen könnt! Durch die Kooperation mit Eurosport wird das vierte Grand-Slam-Turnier des Jahres live im Eurosport-Channel auf DAZN übertragen.

Die Partnerschaft gilt nicht nur für die US Open, sondern auch für die Australian sowie French Open im kommenden Jahr. Darüber hinaus zeigt DAZN mit Darts, Basketball, den vier großen US-Sport-Ligen und jeder Menge Fußball noch viel mehr Live-Sport.

Ein Abo kostet 11,99 Euro pro Monat. Der erste Monat ist dabei gratis. Zudem besteht die Möglichkeit ein Jahresabo abzuschließen. Dieses kostet 119,99 Euro.

US Open 2019: Der Zeitplan im Überblick