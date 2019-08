US Open 2019: Tag 1 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Montag beginnen die US Open in New York. Gleich zum Auftakt sind einige Top-Stars sowie deutsche Vertreter gefordert. Hier bekommt ihr einen Überblick über Tag 1 in Flushing Meadows 2019.

US Open 2019: Die Spiele an Tag 1

Am ersten Tag schlagen einige Deutsche in Flushing Meadows auf. Auf Angelique Kerber wartet dabei eine schwere Aufgabe gegen die Französin Kristina Mladenovic. Außerdem sind Laura Siegemund und Julia Görges im Einsatz. Nicht antreten dagegen kann Mona Barthel, die wegen einer Fußverletzung den Start in New York absagte.

Bei den deutschen Herren dürfen Philipp Kohlschreiber und Dominik Köpfer ran. Außerdem beginnt Novak Djokovic in der Day Session seine Mission Titelverteidigung. Die Night Session ist fest in Schweizer Hand. In der Nacht von Montag auf Dienstag spielen Stan Wawrinka und Roger Federer im Louis-Armstrong und im Arthur-Ashe-Stadium.

Bei den Damen ist die Night Session dagegen zwei Lokalmatadorinnen vorbehalten. Die US-Amerikanerinnen Serena Williams und Madison Keys bestreiten in dieser ihre ersten Runden. Auf Williams wartet eine hohe Auftakthürde. Sie bekommt es gleich mit Maria Sharapova zu tun.

SPOX bietet Euch Liveticker zu ausgewählten Duellen an.

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Liveticker 26. August ca. 20 Uhr Philipp Kohlschreiber Lucas Pouille Liveticker 26. August ca. 20.15 Uhr Dominik Köpfer Jaume Munar 26. August ca. 19.30 Uhr Novak Djokovic Roberto Carballes Baena Liveticker 27. August ca. 1 Uhr Stan Wawrinka Jannik Sinner 27. August ca. 2.15 Uhr Roger Federer Sumit Nagal Liveticker 26. August ca. 19 Uhr Angelique Kerber Kristina Mladenovic Liveticker 26. August ca. 22.15 Uhr Laura Siegemund Magdalena Frech 27. August ca. 1 Uhr Serena Williams Maria Sharapova Liveticker 27. August ca. 3 Uhr Madison Keys Misaki Doi

US Open 2019: Übertragung im TV und Livestream

