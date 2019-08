US Open 2019: So sieht der Zeitplan beim Grand-Slam-Turnier aus

Am 26. August beginnt in Flushing Meadows/New York mit den US Open das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Doch wie sieht der genaue Zeitplan aus und welche deutschen Spieler sind dabei? Hier erfahrt ihr es.

US Open 2019: Wie sieht der Zeitplan in Flushing Meadows aus?

Nachdem die Qualifikation Geschichte ist, geht es ab dem 26. August im Hauptfeld bei den US Open zur Sache. Abgesehen von den Finalspielen finden die einzelnen Runden bei den Herren und Damen am gleichen Tag statt.

Während die Ladies ihr Turnier am 7. September mit dem Endspiel beschließen, ist dies bei den Gentlemen einen Tag später der Fall.

Termin Runde 19.-23. August Qualifikation 26.-27. August 1. Runde 28.-29. August 2. Runde 30.-31. August 3. Runde 1.-2. September Achtelfinale 3.-4. September Viertelfinale 5. September/6. September Halbfinale Damen/Herren 7. September/8. September Finale Damen/Herren

US Open 2019: Grand-Slam-Turnier im TV und Livestream

Jeden Tag ab 17 Uhr könnt ihr die Spiele im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows/New York live verfolgen. In den späteren Runden beginnt die Übertragung später. Erstmals überträgt DAZN alle wichtigen Spiele der US Open live. Der Streamingdienst stellt euch hierzu den Eurosport-Channel zur Verfügung.

Dies bedeutet: Weiterhin berichtet Eurosport auf Eurosport 1 und 2 sowie mit einem Livestream im Eurosport Player aus den Vereinigten Staaten. Ab sofort sind jedoch durch die Kooperation mit dem Sportsender unter anderem auch die French Open und Australian Open auf DAZN zu sehen.

US Open 2019: Alle Top-Spiele im Liveticker

Auch ohne Bewegtbild müsst ihr nicht auf die Top-Spiele der US Open verzichten. SPOX bietet euch zu zahlreichen Matches einen Liveticker an. Los geht's direkt an Tag eins mit folgenden Partien:

Kerber - Mladenovic (Liveticker)

- Mladenovic (Liveticker) Djokovic - Carballes Baena (Liveticker)

Kohlschreiber - Pouille (Liveticker)

US Open 2019: Die Erstrundenspiele der Deutschen

Neben den zehn direkt fürs Hauptfeld qualifizierten Deutschen haben sich zwei weitere Spieler durch die Qualifikation gekämpft: Tobias Kamke setzte sich hierzu gegen den Slowaken Lukas Lacko durch, Dominik Köpfer bezwang Yasutaka Uchiyama aus Japan. Angeführt wird das deutsche Aufgebot von Angelique Kerber und Alexander Zverev.

Datum DTB-Profi Gegner 26. August Philipp Kohlschreiber Lucas Pouille 26. August Dominik Köpfer Jaume Munar 27. August Alexander Zverev Radu Albot 27. August Jan-Lennard Struff Casper Ruud 27. August Cedrik-Marcel Strebe Filip Krajinovic 27. August Tobias Kamke Fernando Verdasco 26. August Angelique Kerber Kristina Mladenovic 26. August Laura Siegemund Magdalena Frech 27. August Julia Görges Natalia Vikhlyantseva 27. August Tatjana Maria Kaia Kenepi 27. August Andrea Petkovic Mihaela Buzarnescu 27. August Mona Barthel Lesja Zurenko

US Open: Die vergangenen Champions in New York

Kerber setzte sich 2016 im Finale gegen Karolina Pliskova durch, als Titelverteidiger gehen Naomi Osaka und Novak Djokovic in die US Open 2019.