Wimbledon: Federer trotz Fehlstart in Runde zwei - Thiem früh gescheitert

Roger Federer hat in Wimbledon trotz einiger Startschwierigkeiten die zweite Runde erreicht. Dominic Thiem, der bei den French Open noch gegen Rafael Nadal im Finale stand, muss hingegen bereits am zweiten Turniertag die Koffer packen.

Federer gewann gegen den Südafrikaner Lloyd Harris 3:6, 6:1, 6:2, 6:2. Sein nächster Gegner ist nun Jay Clarke (Großbritannien) oder Noah Rubin (USA).

Wimbledon-Debütant Harris hatte dem "Maestro" dabei zu Beginn unerwartet Probleme bereitet. Erstmals seit neun Jahren verlor Federer wieder einen Satz in Runde eins von Wimbledon. Am Ende feierte der achtmalige Champion aber letztlich doch noch seinen 96. Sieg im "All England Lawn Tennis Club".

Erstrunden-Aus: Dominic Thiem scheitert an Sam Querry

Dominic Thiem ist hingegen wie im Vorjahr in Wimbledon in Runde eins ausgeschieden. Hatte er 2018 aufgegeben, unterlag er diesmal als Nummer fünf der Welt dem US-Amerikaner Sam Querrey in 2:28 Stunden 7:6(4),6:7(1), 3:6, 0:6.

Thiem war gegen den gefährlichen Querrey auf einem guten Weg, zwei vergebene Satzbälle im zweiten Durchgang und vor allem das Break gegen sich zum 3:5 im dritten Satz brachten aber die Wende.