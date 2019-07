Wimbledon - Rosenkrieg mit fatalen Folgen: Zverev in Form- und Sinnkrise

Alexander Zverev macht nach der Erstrundenpleite in Wimbledon den schwelenden Rechtsstreit mit seinem Ex-Manager verantwortlich. Der 22-Jährige steckt in einem Rosenkrieg mit verheerenden Auswirkungen.



Wie ein Häufchen Elend, mit leerem Blick und hängenden Schultern saß Alexander Zverev da und klagte in bitteren Worten sein Leid. Nach seiner überraschenden Erstrundenpleite in Wimbledon machte er den schwelenden Rechtsstreit mit Ex-Manager Patricio Apey für seine Form- und Sinnkrise verantwortlich. "Es ist ein Mensch, der viel mit meinem Leben zu tun hatte", sagte er: "Und der versucht gerade, mein Leben so schwer wie möglich zu machen."

Ohne dessen Namen ein einziges Mal in den Mund zu nehmen, erhob Zverev schwere Sabotage-Vorwürfe gegen den Chilenen. Unmittelbar vor seinem Turnierstart gegen den Tschechen Jiri Vesely habe ihm Apey in der rechtlichen Auseinandersetzung einen neuen Knüppel zwischen die Beine geworfen. "Abartig" sei dessen Verhalten. "Ihr könnt euch nicht vorstellen, was gerade los ist", meinte Zverev, nur um nachzuschieben: "Ich darf nichts Offizielles sagen."

Zverev und Apey stecken seit mehreren Monaten in einem heftigen Rosenkrieg. Seitdem der 22-Jährige aus dem laut Apey noch vier Jahre gültigen Vertrag mit dessen "ACE Group" aussteigen wollte, liefern sich beide eine juristische Schlammschlacht. Den Auftakt bildete Zverevs Sieg bei den ATP-Finals Ende letzten Jahres in London. Warum ausgerechnet ein solcher Triumph? "Weil nach dem Erfolg kommt seine Arbeit. Und da kommen viele Dinge dann raus", sagte Zverev.

Boris Beckers Wimbledon-Triumph 1985: So reagierte damals die Presse © getty 1/15 Am Montag startet das wichtigste Tennisturnier der Welt - Wimbledon. Im Juli 1985 triumphierte dort ein 17-jähriger Deutscher völlig überraschend. Sein Name: Boris Becker. Wie euphorisch die Presse damals auf dessen Triumph reagierte, seht ihr hier. © getty 2/15 Die englischen Medien beschrieben Becker als "Panzer" und seine Bälle als "Geschosse der Wehrmacht". Doch das war bei weitem nicht alles ... © getty 3/15 The Sun (England): "Wimbledon-Wunderboy! Boris ist mit 17 Tennis-König. Der Sieg hat ihm die Tür zum Reichtum aufgestoßen." © getty 4/15 Daily Mail (England): "Um 17.26 Uhr hat Boris Becker seine Arme in die Luft gerissen, seinen Kopf zurückgeworfen und einen Schrei ausgestoßen, der die Luft in Wimbledon durchschnitt. Genau zu diesem Zeitpunkt hat sich Beckers Leben für immer verändert." © getty 5/15 The Mirror (England): "Becker rasiert sich noch nicht und ist nicht einmal alt genug für einen Führerschein in der Bundesrepublik. Aber er ist auf einer Bühne dramatisch gereift, die zu seinem Thronsaal werden sollte." © getty 6/15 Daily Express (England): "Becker stand groß und aufrecht wie ein preußischer Gardist, den goldenen Cup wie einen glänzenden Helm auf seinem Kopf. Kaiser Boris I., der Teenager-König von Wimbledon, wurde tatsächlich gekrönt." © getty 7/15 The Sporting Life (England): "Der 17 Jahre alte Deutsche überwand den aus Südafrika stammenden Kevin Curren in einem Blitzkrieg. Der Junge hat die Buchmacher viel Geld gekostet." © getty 8/15 Tages-Anzeiger (Schweiz): "B.B. - ein neues deutsches Idol! Nur jubeln muss er noch besser lernen. Wie er nach einem wichtigen Punkt beide Fäuste ballt und aggressiv herumhüpft, ist für einen Champion nicht angebracht." © imago 9/15 France-Soir (Frankreich): "Eine Bombe ist geboren." © imago 10/15 Liberation (Frankreich): "Das Finale hat einen kleinen Überbegabten geboren. Aber es ist zu früh zu sagen, wer er wirklich ist und wie die Mythologie des Tennis diesen dicken Jungen mit den Albino-Wimpern einordnen wird." © imago 11/15 Stampa Sera (Italien): "Wegen der schrecklichen Wucht seiner Aufschläge wird er "Bumm Bumm" genannt. Aber sein Tennisspiel basiert nicht nur auf Kraft und Wucht, es hat Klasse und Stil. Er kann musikalische Muster mit dem Schläger zeichnen." © getty 12/15 Los Angeles Times (USA): "Vielleicht war es Magie. Vielleicht auch ist Boris einem Labor entsprungen." © getty 13/15 The Washington Post (USA): "Auch wenn man der neue Mozart wird, muss man seine Melodien doch Note für Note spielen. Wenn Becker noch viel kräftiger wird, wird man ihn wohl in Ketten legen müssen." © imago 14/15 Dallas Times Herald (USA): "Becker hatte keine Hilfe, außer, vielleicht, das Augenzwinkern der Tennisgötter - oder das der Gebrüder Grimm." © imago 15/15 Beeld (Südafrika): "Kevin ausgebummt - die Kraft von Boris zerstört Südafrikas Hoffnung! Becker ist ein Wagehals ohne Angst im Körper eines großen Mannes. Er sorgte dafür, daß man ihn nicht vergessen wird, solange Tennis gespielt wird."

Zverev-Streit mit Manager Apey: Entscheidung erst 2020?

Die genauen Hintergründe des Disputs bleiben überwiegend im Dunkeln. Die britische Zeitung Telegraph spekulierte zuletzt, dass ein fehlender Termin am zuständigen Londoner Gericht den Auftakt des Verfahrens bis weit ins Jahr 2020 verzögern könnte. Zverev wäre dann noch länger ohne Manager, sein angeblich angestrebter Wechsel ins "Team 8" von Roger Federer und dessen Manager Tony Godsick würde sich weiter verzögern.

Dabei sind die Auswirkungen, die diese Situation auf den Weltranglistenfünften hat, nicht zu übersehen. Zverev ist offenbar überfordert mit der Last der zusätzlichen Aufgaben, schafft es nicht, sich allein aufs Tennis zu konzentrieren. Hinzu kommt, dass ihn der Streit offenbar auch emotional schwer mitnimmt. "Es tut mir weh. Ich dachte, wir sind Freunde", sagte er: "Das ist gerade mein Leben."

Freundin, Vater, Coach: Zverevs Leben in Unordnung

Es ist ein brutaler Reifeprozess, den der deutsche Hoffnungsträger da gerade durchlaufen muss. Auch die zumindest zwischenzeitliche Trennung von Freundin Olga und deutlich vernehmbare Dissonanzen in seinem Trainerteam, bestehend aus Vater Alexander Senior und Star-Coach Ivan Lendl, spielen dort mit hinein. Sein kometenhafter Aufstieg ist jedenfalls erst einmal gestoppt, Zverev muss jetzt Krisen-Management betreiben.

Wimbledon, den Ort seiner nächsten herben Grand-Slam-Enttäuschung, wollte er deshalb erstmal nur noch hinten sich lassen. "Ich werde mir ein paar Tage frei nehmen, werde irgendwo sein, wo mich keiner finden kann", kündigte er an. Die Sortierung der Angelegenheiten abseits des Tennisplatzes hat nun Priorität. "Ich muss das in Ordnung bringen", sagte er.