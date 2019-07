Wimbledon, Viertelfinale: Serena Williams und Co. heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach den Achtelfinal-Begegnungen gestern geht es am heutigen Dienstag in Wimbledon mit den Viertelfinal-Partien der Damen weiter. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr Serena Williams und Co. live im TV, Livestream und Livetcker verfolgen könnt.

Die Herren haben am heutigen Dienstag in Wimbledon Spielpause und tragen ihre Viertelfinals erst am Mittwoch aus. Derweil liegt der Fokus bei den Frauen besonders auf Serena Williams, die in der 3. Runde die letzte deutsche Damen-Hoffnung Julia Görges aus dem Turnier warf.

Wimbledon, Viertelfinale: Die Damen-Matches im Überblick

Im USA-Duell treffen heute Serena Williams und Alison Riske aufeinander. Williams gab sich gegen Carla Suarez Navarro keine Blöße und gewann nach einer knappen Stunde Spielzeit deutlich.

Anschließend schied auch das 15-jährige US-Wunderkind Cori Gauff nach tapferem Kampf gegen Simona Halep aus, die ins Viertelfinale einzog. Hier alle Spiele des Viertelfinals im Überblick.

Termin Court Spielerin A Spielerin B 9. Juli, 14 Uhr Centre Court Alison Riske Serena Williams Anschließend Centre Court Barbora Strycova Johanna Konta 9. Juli, 14 Uhr No.1 Court Simona Halep Shuai Zhang Anschließend No.1 Court Elina Svitolina Karolina Muchova

Wimbledon: Das Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Im Free-TV wird das Grand-Slam-Turnier aus Wimbledon nicht gezeigt. Anders als die drei anderen Top-Turniere des Jahres, die allesamt von Eurosport übertragen werden, hält der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte am Rasen-Klassiker aus London. Der Sender zeigt alle Spiele live und in voller Länge.

Wie gewohnt startet Sky mit der Übertragung eine Viertelstunde vor Beginn der ersten Matches. Am heutigen Dienstag geht der Sender somit um 13.45 Uhr auf Sendung. Dabei könnt ihr als Sky-Abonnenten zwischen der Konferenzschaltung der beiden zeitgleich stattfindenden Spiele und den Einzelspielen entscheiden.

Zusätzlich bietet der Pay-TV-Sender auch einen Online-Livestream über die SkyGo-App an. Diese steht zum kostenfreien Download sowohl im Google Play Store als auch im iOS-Store bereit.

Wimbledon-Viertelfinale: Serena Williams heute im Liveticker

Doch auch ohne kostenpflichtiges Sky-Abonnement bleibt ihr nicht uninformiert. Hier bei SPOX gibt es die wichtigste Partie des Wimbledon-Viertelfinals der Damen im umfassenden Liveticker zum Mitlesen.

Folgender Ticker steht euch am heutigen Dienstag zur Verfügung:

Neben den größten Tennis-Turnieren des Jahres bietet SPOX auch Highlights aus anderen Sportarten wie Fußball, Basketball, Darts, Eishockey oder Handball im ausführlichen Liveticker an. Schaut euch doch einfach einmal in der Liveticker-Tagesübersicht um.

Wimbledon: Das Herren-Viertelfinale am Mittwoch

Die Männer werden ihre Viertelfinals erst am morgigen Mittwoch austragen. Mit dabei sind auch in dieser Runde noch die Topstars Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer. Der deutsche Hoffnungsträger Jan-Lennart Struff zog bereits in der zweiten Runde des Turniers gegen den Amerikaner Taylor Fritz den Kürzeren.

Termin Court Spielerin A Spielerin B 10. Juli, 14 Uhr Centre Court Novak Djokovic David Goffin Anschließend Centre Court Guido Pella Roberto Bautista Agut 10. Juli, 14 Uhr No.1 Court Sam Querrey Rafael Nadal Anschließend No.1 Court Kei Nishikori Roger Federer

Wimbledon: Die Champions der letzten zehn Jahre

Rekordchampion Roger Federer, der bereits acht Mal in Wimbledon erfolgreich war, holte sich 2017 letztmals den Titel im All England Lawn Tennis and Croquet Club.