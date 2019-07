Wimbledon, Tag 6: Görges, Williams, Nadal, Federer heute live im TV, Livestream, Liveticker

Vor dem Ruhetag am Sonntag wird am heutigen Samstag die 3. Runde beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon abgeschlossen. Welche Matches auf dem Plan stehen und wo ihr diese verfolgen könnt, zeigen wir Euch im nachfolgenden Artikel.

Der Samstag hat einige hochklassige Partien zu bieten. So sind unter anderem die letzten beiden deutschen Vertreter im Turnier, Jan-Lennard Struff und Julia Görges, im Einsatz. Außerdem sind Roger Federer und Rafael Nadal gefordert.

Wimbledon, Tag 6: Die Matches in der Übersicht

In der Neuauflage des Halbfinals vom Vorjahr stehen sich Görges und Serena Williams gegenüber. Die Wahl-Regensburgerin will Revanche nehmen für die Niederlage in der Vorschlussrunde.

Auf Struff wartet eine machbare, aber gefährliche Aufgabe. Schließlich hat Gegner Michail Kukuschkin in Runde 2 den Aufschlagriesen John Isner eliminiert.

Die Drittrunden-Matches von Rafael Nadal und Roger Federer an der Church-Road sind ebenfalls für den Samstag terminiert. Der Spanier muss gegen Jo-Wilfried Tsonga ran, während Lucas Pouille FedEx herausfordert.

Außerdem schlagen heute die Weltranglistenerste Ashleigh Barty und die zweimalige Siegerin Petra Kvitova im All England Lawn Tennis and Croquet Club auf.

Herren Damen Sam Querrey vs. John Millmann (ab 12 Uhr) Ashleigh Barty (1) vs. Harriet Dart (ab 14 Uhr) Lucas Pouille (27) vs. Roger Federer (2) (um ca. 17.30 Uhr) Magda Linette vs. Petra Kvitova (6) (ab 12 Uhr) Matteo Berrettini (17) vs. Diego Schwartzmann (24) (um ca. 13.30 Uhr) Elise Mertens (21) vs. Wang Qiang (15) (ab 12 Uhr) Jan-Lennard Struff (33) vs. Michail Kukuschkin (um ca. 13.30 Uhr) Serena Williams (11) vs. Julia Görges (18) (ab 14 Uhr) Kei Nishikori (8) vs. Steve Johnson (ab 12 Uhr) Kiki Bertens (4) vs. Barbora Strycova (um ca. 14 Uhr) Joao Sousa vs. Daniel Evans (um ca. 17.00 Uhr) Alison Riske vs. Belinda Bencic (13) (ab 12 Uhr) Jo-Wilfried Tsonga vs. Rafael Nadal (3) (um ca. 15.30 Uhr) Sloane Stephens (9) vs. Johanna Konta (19) (um ca. 15.30 Uhr) Tennys Sandgren vs. Fabio Fognini (12) (ab 13.30 Uhr) Carla Suarez Navarro (30) vs. Lauren Davis (ab 12 Uhr)

Wimbledon, 3. Runde heute live: Übertragung der Matches im TV und Livestream

Wimbledon ist das einzige Grand-Slam-Turnier, das nicht von Eurosport übertragen wird. Um die komplette TV-Coverage von der Church Road kümmert sich erneut der Bezahlsender Sky, sodass ihr nahezu alle Matches beim Pay-TV-Anbieter sehen könnt.

Wie gewohnt beginnt Sky seine Übertragung ab 11.45 Uhr. Ab 12 Uhr werden dann auf allen fünf Sky Sport-Kanälen die Matches zu sehen sein. Auf Sky Sport 1 bietet der Pay-TV-Sender dann auch wieder seine Konferenz von den wichtigsten Partien auf der Anlage an.

Zudem bietet Sky auch Livestreams zu allen Übertragungen an. Diese können Abonnenten auf SkyGo abrufen.

Wimbledon: Tag 6 im Liveticker

Am heutigen Samstag stehen insgesamt vier Live-Matches auf dem Liveticker-Programm von SPOX. Neben den Matches mit deutscher Beteiligung tickert SPOX zwei weitere Top-Duelle des Tages. Eines dieser Top-Matches ist das Aufeinandertreffen von Tsonga und Nadal. Außerdem wird das Drittrunden-Match von Roger Federer live getickert.

Diese Duelle stehen heute bei SPOX auf dem Programm:

