Tennis: Wimbledon Tag 4 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen vierten Turniertag in Wimbledon stehen fünf Spiele mit deutscher Beteiligung auf dem Programm. Bei den Herren sind Jan-Lennard Struff sowie Dominik Köpfer im Einsatz, während bei den Damen Laura Siegemund, Julia Görges und Titelverteidigerin Angelique Kerber zum Racket greifen. Wo Ihr die Spiele live in TV und Stream verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Tag 4 an der Church Road steht an und es kommt zum ersten richtigen Kracher des diesjährigen Wettbewerbs: Bereits in Runde 2 trifft French-Open-Gott Rafael Nadal auf den exzentrischen wie hochtalentierten Australier Nick Kyrgios, der den stolzen Spanier bereits in der Vergangenheit das eine oder andere Mal bezwungen hat.

Wimbledon: Die Partien des vierten Tages

Die Spiele des Tages bei den Männern:

12 Uhr: Struff vs. Fritz

13.30 Uhr: Cilic vs. Sousa

14 Uhr: Nishikori vs. Norrie

16 Uhr: Clarke vs. Federer

17 Uhr: Köpfer vs. Schwartzmann

17.30 Uhr: Kyrgios vs. Nadal

Die Spiele des Tages bei den Damen:

13.30 Uhr: Siegemund vs. Strycova

14 Uhr: Mladenovic vs. Kvitova

15.30 Uhr: Davis vs. Kerber

15.30 Uhr: Flink vs. Görges

17.30 Uhr: S. Williams vs. Juvan

Wimbledon-Rekordsieger Roger Federer trifft auf den Lokalmatador Jay Clarke, der erst zum zweiten Mal überhaupt an den All England Lawn Tennis Championships teilnimmt.

Aus deutscher Sicht blickt alles gespannt auf Dominik Köpfer. Der 25-Jährige hatte in Runde 1 überraschend Filip Krajinovic ausgeschaltet und trifft nun auf den erfahrenen Argentinier Diego Schwartzman. Gelingt dem Linkshänder eine weitere Überraschung auf dem heiligen Rasen?

Wimbledon - Tag 4 heute live im TV und Livestream

Anders als die anderen drei Grand-Slam-Turniere von Melbourne, Paris und New York wird das Londoner Rasenturnier nicht bei Eurosport zu sehen sein. Wie schon in den vergangenen Jahren ist auch 2019 der Pay-TV-Sender Sky mit von der Partie und zeigt zahlreiche Live-Matches im TV sowie im Stream.

Die heutige Übertragung beginnt um 11.45 Uhr mit Moderator Yannick Erkenbrecher und Experte Patrick Kühne. Ihr habt bei Sky die Möglichkeit, zwischen einer Konferenz und mehreren Einzelspielen zu wechseln. Seinen Kunden bietet Sky einen gesonderten Livestream an, der via Sky Go unterwegs abrufbar ist.

Wimbledon heute live im LIVE-TICKER

Wer kein Sky-Abo hat oder kein TV- oder Stream-Gerät in der Nähe ist, kann ausgewählte Matches überdies auch im Liveticker von SPOX verfolgen.

Heute stehen diese Partien zur Auswahl: