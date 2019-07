Wimbledon: Philipp Kohlschreiber - Novak Djokovic heute im LIVE-TICKER

Am ersten Tag in Wimbledon bekommt es Philipp Kohlschreiber gleich mit einem richtigen Brocken zu tun: Novak Djokovic. Hier könnt ihr das Match im Live-Ticker verfolgen.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Wimbledon: Philipp Kohlschreiber - Novak Djokovic im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Erst gestern wurde bekannt, dass Djokovic sein Trainer-Team um den ehemaligen Wimbledon-Sieger und Aufschlag-Ass, Goran Ivanisevic, erweitert hat. Womöglich könnte der 47-jährige Kroate schon heute in der Box von Novak Djokovic sitzen.

Vor Beginn: Im Laufe des Tages haben die Gastgeber bei sonnigen 22 bis maximal 24 Grad, keinen Regen zu befürchten. Sollte der Regen den Organisator dennoch überraschen, könnte das Match unter dem Dach des Center Courts stattfinden.

Vor Beginn: Das Match beginnt um 14 Uhr. Ausgetragen wird es auf dem Center Court, dem größten Platz der Anlage.

Vor Beginn: Für Philipp Kohlschreiber hätte die Auslosung nicht schlechter laufen können. Schließlich trifft er mit Novak Djokovic in Runde 1 nicht nur auf den Vorjahressieger, sondern auch auf die Nummer eins der Welt.

Vor Beginn: Entsprechend geht Kohli als klarer Außenseiter in die Partie. Für Djokovic soll es auch dieses Jahr möglichst weit gehen - nach dem verlorenen French-Open-Halbfinale vor wenigen Wochen wird die Motivation umso größer sein.

© getty

Philipp Kohlschreiber im Porträt

Profi seit 2001 Matches gewonnen 464 Matches verloren 361 Bestes ATP-Ranking 16 Bestes Doppel-Ranking 51 Preisgeld 12,6 Millionen US-Dollar Aktuelles Ranking 57

Novak Djokovic im Porträt

Profi seit 2003 Matches gewonnen 864 Matches verloren 182 Bestes ATP-Ranking 1 Bestes Doppel-Ranking 114 Preisgeld 131,7 Millionen US-Dollar Aktuelles Ranking 1

Wimbledon: Kohlschreiber vs. Djokovic heute im TV und Livestream

Im Free-TV gibt es das Match auf Sky Sport News HD zu sehen, auf Sky Sport zudem im Pay-TV. Der Münchner Sender geht um 13.30 Uhr auf Sendung bietet darüber hinaus auch via Sky Go einen Livestream an.