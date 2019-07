Wimbledon heute live: Alexander Zverev - Jiri Vesely im TV, Livestream und Liveticker

Es geht wieder los: Die erste Runde der Wimbledon Championships beginnt am heutigen Montag. Zum Auftakt sind gleich sieben deutsche Spieler und Spielerinnen im Einsatz. Auch Deutschlands Nummer eins, Alexander Zverev, bestreitet heute sein Erstrunden-Match in Wimbledon. Hier erfahrt ihr alles rund um Gegner Jiri Vesely, den Match-Beginn sowie die Übertragung im TV, Livestream oder Liveticker.

Über das Achtelfinale kam der 22-jährige Zverev bislang noch nicht hinaus. Dementsprechend vorsichtig fallen die Aussagen des gebürtigen Hamburgers aus: "Ich fühle mich gut, ich habe gut trainiert, wir werden sehen, wie gut es geht"

Wimbledon: Alexander Zverev heute live im TV und Livestream

Im Gegensatz zu den anderen drei Grand-Slam-Turnieren von Melbourne, Paris und New York wird das Londoner Rasenturnier nicht bei Eurosport zu sehen sein. Vielmehr ist auch in diesem Jahr der Pay-TV-Sender Sky mit von der Partie und zeigt nahezu alle Live-Matches im TV sowie im Stream.

So auch das heutige Erstrunden-Match von Zverev, welches am Nachmittag um 15.15 Uhr starten soll. Mit den Vorberichten und Analysen zu Turnier-Tag 1 legt Sky, kurz vor Beginn der ersten Matches, ab 11.45 Uhr los.

Auf Sky Sport 1 überträgt der Bezahlsender die Live-Konferenz, während auf Sky Sport 2, Sky Sport 3, Sky Sport 4 und Sky Sport 5 das Geschehen von ausgewählten Wimbledon-Courts gezeigt wird. Seinen Kunden bietet Sky einen gesonderten Livestream an, der via Sky Go ebenso von unterwegs abrufbar ist.

Alexander Zverev gegen Jiri Vesely heute im LIVETICKER

Apropos unterwegs: Mithilfe des SPOX-Livetickers haben alle Wimbledon-Fans die Möglichkeit, einzelne Live-Matches ganz bequem von unterwegs mitzuverfolgen. Nahezu alle Live-Matches mit deutscher Beteiligung tickert SPOX live sowie in voller Länge, sodass deutsche Tennis-Fans voll auf ihre Kosten kommen.

Egal ob via Smartphone oder Tablet: Bezüglich der Live-Spielstände bleibt ihr immer und überall auf dem neusten Stand. Zum Liveticker des Erstrunden-Matches von Alexander Zverev geht's hier lang.

Den Liveticker zum zweiten deutschen Top-Match zwischen Philipp Kohlschreiber und Novak Djokovic findet ihr hier.

Wimbledon: Alexander Zverev in der 1. Runde gegen Jiri Vesely

Während Alexander Zverev als Nummer sechs gesetzt ins diesjährige Wimbledon-Turnier geht, spielte sich dessen Erstrunden-Gegner, Jiri Vesely, über die Qualifikation ins Hauptfeld von Wimbledon 2019. Mit dem anstehenden deutsch-tschechischen Erstrunden-Duell kommt es gleichzeitig zum ersten direkten Aufeinandertreffen überhaupt.

Alexander Zverev und Jiri Vesely im H2H-Vergleich:

Alexander Zverev Jiri Vesely Ranking: #5 Ranking: #124 Alter: 22 Alter: 25 Wohnort: Hamburg Wohnort: Breznice Größe: 198 cm Größe: 198 cm Gewicht: 86 kg Gewicht: 90 kg Profi seit: 2013 Profi seit: 2009

Wimbledon Championships 2019 - Deutsche Matches am heutigen Montag

Der mit Abstand hochkarätigste Erstrunden-Gegner wurde Kohlschreiber zugelost. Gleich zu Beginn des prestigeträchtigsten Rasenturniers der Welt trifft Kohli mit Djokovic auf die Nummer eins der ATP-Weltrangliste.

Peter Gojowczyk trifft auf Roberto Bautista Agut (Spanien), Anna-Lena Friedsam bekommt es mit Margarita Gasparjan aus Russland zu tun.

Alle deutschen Matches im Damen- und Herren-Einzel in der Übersicht:

Spielbeginn um 12 Uhr (MESZ)

1. Match: Peter Gojowczyk (München) - Roberto Bautista Agut (Spanien)

1. Match: Anna-Lena Friedsam (Neuwied) - Margarita Gasparjan (Russland)

1. Match: Mona Barthel (Neumünster) - Marie Bouzkova (Tschechien)

1. Match: Cedrik-Marcel Stebe (Mühlacker) - Reilly Opelka (USA)

2. Match: Mischa Zverev (Hamburg) - Steve Darcis (Belgien)

Spielbeginn 14.00 Uhr (MESZ):

1. Match: Philipp Kohlschreiber (Augsburg) - Novak Djokovic (Serbien/Nr. 1)

2. Match: Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 6) - Jiri Vesely (Tschechien)

Wimbledon mit Alexander Zverev: Ergebnisse in den vergangenen Jahren

Alexander Zverev - Ergebnisse bei vergangenen Wimbledon-Auftritten: