Wimbledon-Damenfinale 2019: Serena Williams gegen Simona Halep heute im LIVE-TICKER

Am heutigen Samstag steht das erste Endspiel in Wimbledon an. Auf dem Centre Court trifft Serena Williams auf Simona Halep. Hier bei SPOX könnt ihr das Finale in London im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Wimbledon-Finale: Serena Williams - Simona Halep im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Gegenüber steht mit Simona Halep eine Spielerin, die zum ersten Mal im Wimbledon-Finale steht. Ein Selbstläufer wird das trotzdem nicht für Williams. Halep ist bis jetzt wahrlich durch das Turnier spaziert.

Vor Beginn: Die US-Amerikanerin Williams könnte mit einem Sieg gegen die Rumänin heute den 24. Grand-Slam-Titel ihrer Karriere fix machen. Mit 37 Jahren wäre das ein beachtlicher Erfolg.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Wimbledon-Finale der Damen. Es ist angerichtet. Serena Williams trifft auf Simona Halep. Los geht es um 15 Uhr.

Wimbledon: Williams gegen Halep heute im TV und Livestream

Als einziges der großen Grand-Slam-Turniere ist Wimbledon nicht im Free-TV zu sehen. Statt Eurosport hat sich der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte an dem Rasen-Klassiker gesichert.

Neben der Übertragung auf Sky Sport 1 HD steht euch als Sky-Abonnenten alternativ ein Livestream zur Verfügung. Mit SkyGo könn ihr auch unterwegs auf mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets live dabei sein, wenn Serena Williams auf Simona Halep trifft.

Wimbledon 2019: Damen-Ergebnisse im Halbfinale

Serena Williams setzte sich mühelos gegen Barbora Strycova druch. Simona Halep hatte gegen Elina Switolina ebenfalls keine Schwierigkeiten.

Spielerin 1 Spielerin 2 Ergebnis Serena Williams Barbora Strycova 6:1, 6:2 Simona Halep Elina Switolina 6:1, 6:3

Wimbledon: Die Champions der letzten zehn Jahre

Serena Williams dominiert das Damen-Tennis bereits seit langen Jahren. Zuletzt gewann sie Wimbledon 2016. Simona Halep könnte in London zur Debüt-Siegerin avancieren.