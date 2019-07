Novak Djokovic zieht in Wimbledon ins Achtelfinale ein - Finalist Anderson raus

Titelverteidiger Novak Djokovic hat in Wimbledon seine erste echte Prüfung gemeistert und das Achtelfinale erreicht. Der topgesetzte Serbe gewann sein Drittrundenmatch gegen den starken Polen Hubert Hurkacz 7:5, 6:7 (5:7), 6:1, 6:4, musste dabei allerdings den ersten Satzverlust hinnehmen.

Sein nächster Gegner ist nun der kanadische Shooting-Star Felix Auger-Aliassime oder Ugo Humbert. Gegen den 22-jährigen Hurkacz musste sich Djokovic mehr quälen, als ihm womöglich lieb war. Exakt drei Stunden lang wurde der im Ranking Führende von der Nummer 48 gefordert. "Glückwunsch an Hubert für ein großartiges Spiel", sagte Djokovic: "Es war ein großartiger Kampf in den ersten Sätzen. Es hat Spaß gemacht."

In den ersten beiden Runden hatte Djokovic den Augsburger Philipp Kohlschreiber und Denis Kudla aus den USA jeweils glatt in drei Sätzen geschlagen. Im Vorjahr hatte der heute 32-Jährige im Finale den Südafrikaner Kevin Anderson besiegt und dadurch seinen vierten Wimbledon-Titel gewonnen. Insgesamt steht er derzeit bei 15 Major-Siegen.

Hurkacz spielte gegen Djokovic phasenweise spektakulär. Im zweiten Satz erarbeitete sich der 1,96-m-Schlaks mit einem spektakulären Becker-Hecht einen Satzball, im Tiebreak machte er einen wichtigen Punkt beinahe im Spagat. Djokovic war bemüht, die Ballwechsel lange offen zu halten und auf Fehler seines unerfahrenen Gegners zu warten. Das Problem: Diese kamen nicht.

Jedenfalls zunächst nicht, denn ab dem dritten Satz legte der Favorit die berühmte Schippe drauf. Plötzlich ging alles ganz schnell. Hurkacz konnte sein Niveau nicht ganz halten, Djokovic machte kaum noch Fehler. Sein nächster Gegner ist nun der kanadische Shooting-Star Felix Auger-Aliassime oder Ugo Humbert (Frankreich).

Wimbledon: Finalist von 2018 ausgeschieden, Deutsche pausieren

Deutsche Spieler waren am fünften Tag keine im Einsatz. Ohnehin haben einzig Julia Görges gegen Serena Williams und Jan-Lennard Struff gegen den Kasachen Michail Kukuschkin am Samstag noch die Chance, in die zweite Woche des Rasen-Majors einzuziehen.

Vorjahresfinalist Kevin Anderson ist überraschend bereits in der dritten Runde gescheitert. Der an Nummer vier gesetzt Anderson unterlag derweil Guido Pella 4:6, 3:6, 6:7 (4:7). Zuletzt hatte der 33-Jährige mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Vor seinem Start beim Vorbereitungsturnier in Queens hatte er eine mehrmonatige Pause einlegen müssen, Probleme am Ellenbogengelenk machten das Tennisspielen unmöglich.

Wimbledon, 3. Runde: Die wichtigsten Ergebnisse