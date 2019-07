Wimbledon: Alexander Zverev - Jiri Vesely heute im LIVE-TICKER

An Tag 1 in Wimbledon ist Alexander Zverev gegen Jiri Vesely gefordert. Hier bei SPOX könnt ihr das Match im Live-Ticker verfolgen.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Wimbledon: Alexander Zverev - Jiri Vesely im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Planmäßig soll es auf Court No. 1 um 15.30 Uhr zwischen Alexander Zverev und Jiri Vesely losgehen.

Vor Beginn: Zverev, der an Nummer sechs gesetzt ist, hat es mit der Auslosung eigentlich ganz gut erwischt, echte Brocken würden erst in den späteren Runden warten. Allerdings: Für einen Erstrundengegner ist Jiri Vesely nicht gerade die Wunschlösung.

Vor Beginn: Der Tscheche weiß nämlich vor allem auf Rasen zu überzeugen und könnte Zverev durchaus ein Bein stellen.

Alexander Zverev im Porträt

Profi seit 2013 Matches gewonnen 204 Matches verloren 102 Bestes ATP-Ranking 3 Bestes Doppel-Ranking 68 Preisgeld 17,2 Millionen US-Dollar Aktuelles Ranking 5

Jiri Vesely im Porträt

Profi seit 2009 Matches gewonnen 105 Matches verloren 126 Bestes ATP-Ranking 35 Bestes Doppel-Ranking 94 Preisgeld 3,6 Millionen US-Dollar Aktuelles Ranking 124

Wimbledon: Zverev vs. Vesely heute im TV und Livestream

Während das Match zwischen Novak Djokovic und Philipp Kohlschreiber im Free-TV zu sehen war, gibt es diese Partie nur im Pay-TV auf Sky Sport.

Für seine Kunden bietet der Sender darüber hinaus einen Livestream an. Diese ist via Sky Go zu erreichen.