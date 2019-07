Wimbledon-Achtelfinale: Simona Halep - Cori Gauff heute im LIVE-TICKER

Die zweite Woche in Wimbledon hat begonnen und damit auch die Achtelfinals. Überraschend mit dabei: Die 15-jährige Cori Gauff, die heute auf Simona Halep trifft. Hier könnt ihr das Match im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Wimbledon: Simona Halep - Cori Gauff heute im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Das Match ist für 15.30 Uhr auf Court No. 1 angesetzt und findet somit auf dem zweitgrößten Platz der Anlage statt.

Vor Beginn: Cori Gauff schreibt in diesen Tagen das Tennis-Märchen schlechthin. Schließlich hätte es der 15-Jährigen vor dem Turnier wohl kaum jemand zugetraut, als siebtjüngste Spielerin überhaupt das Achtelfinale bei einem Major zu erreichen.

Vor Beginn: Imponierend ist dabei nicht nur "Cocos" technisch schon sehr weites Spiel, sondern vor allem ihre Willenskraft. So lag sie gegen Polona Hercog schon mit 3:6, 2:5 zurück, wehrte zwei Matchbälle ab und gewann am Ende mit 3:6, 7:6 (9:7), 7:5.

Vor Beginn: Die nächste Aufgabe dürfte jedoch noch schwieriger werden. Immerhin wartet mit Simona Halep eine ehemalige Weltranglistenerste auf die US-Amerikanerin.

Vor Beginn: Halep ist aktuell die Nummer sieben der Weltrangliste und stand in Wimbledon 2014 bereits im Halbfinale.

Simona Halep im Porträt

Profi seit 2006 Matches gewonnen 356 Matches verloren 161 Bestes ATP-Ranking 1 Bestes Doppel-Ranking 71 Preisgeld 30,2 Millionen US-Dollar Aktuelles Ranking 7

Cori Gauff im Porträt

Matches gewonnen 4 Matches verloren 1 Bestes ATP-Ranking 299 Bestes Doppel-Ranking 269 Preisgeld 75.000 US-Dollar Aktuelles Ranking 313

Wimbledon-Achtelfinale heute im TV und Livestream

Für die Übertragung des Matches zeigt sich heute wie gewohnt Sky verantwortlich. Die Partie ist sowohl einzeln zu sehen als auch ausschnittsweise in der Konferenz. Highlights der Partie gibt es anschließend auf Sky Sport News HD im Free-TV. Sky bietet dazu über Sky Go einen Livestream an.

