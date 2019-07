Wimbledon, Achtelfinale: Nadal, Federer und Djokovic heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem Ruhetag am Sonntag geht es heute in Wimbledon mit den Achtelfinal-Partien weiter. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Spiele von Djokovic, Federer, Nadal und Co. im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Aus deutscher Sicht verlief die 3. Runde enttäuschend: Mit Julia Görges und Jan-Lennart Struff sind auch die letzten beiden Hoffnungen ausgeschieden. Görges unterlag - wie bereits im Halbfinale des Vorjahres - Serena Williams, während Struff an Mikhail Kukushkin scheiterte.

Wimbledon, Achtelfinale: Die Herren-Matches im Überblick

Mit Novak Djokovic, Roger Federer und Rafael Nadal leistete sich die Top 3 der Setzliste bisher keine Blöße und ist auch im Achtelfinale klar in der Favoritenrolle. Im Duell zwischen Tennys Sandgren und Sam Querrey wird sich auch ein ungesetzter Akteur einen Platz im Viertelfinale erspielen. Das letzte Match des Tages bestreitet Roger Federer auf dem Centre Court gegen den Italiener Matteo Berrettini.

Termin Spieler A Spieler B 8. Juli, 13.15 Uhr Roberto Bautista Agut Benoit Paire 8. Juli, 13.15 Uhr David Goffin Fernando Verdasco 8. Juli, 13.15 Uhr Sam Querrey Tennys Sandgren 8. Juli, 14 Uhr Joao Sousa Rafael Nadal 8. Juli, 14.30 Uhr Kei Nishikori Mikhail Kukushkin 8. Juli, 15.15 Uhr Guido Pella Milos Raonic 8. Juli, 16.30 Uhr Novak Djokovic Ugo Humbert 8. Juli, 17.15 Uhr Matteo Berrettini Roger Federer

Wimbledon, Achtelfinale: Die Frauen-Matches im Überblick

Geht die wundersame Reise der 15-jährigen Cori Gauff auch im Achtelfinale weiter? Mit der ehemaligen Weltranglistenersten Simona Halep wartet eine hohe Hürde. Auch die 3. Runde überstanden nicht alle Favoriten unbeschadet: Carolina Wozniacki (14) unterlag Zhang Shuai, Kiki Bertens (4) zog gegen Barbora Strycova den Kürzeren.

Termin Spieler A Spieler B 8. Juli, 12 Uhr Zhang Shuai Dajana Jastremska 8. Juli, 12 Uhr Elina Switolina Petra Martic 8. Juli, 12 Uhr Ashleigh Barty Alison Riske 8. Juli, 12 Uhr Barbora Strcova Elise Mertens 8. Juli, 13.15 Uhr Karolina Muchova Karolina Pliskova 8. Juli, 14 Uhr Serena Williams Carla Suarez Navarro 8. Juli, 15.15 Uhr Simona Halep Cori Gauff 8. Juli, 16 Uhr Johanna Konta Petra Kvitova

Wimbledon heute live: Das Achtelfinale im TV und Livestream

Das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon ist nicht im Free-TV zu sehen. Während die anderen drei Top-Turniere des Jahres von Eurosport übertragen werden, hat sich für den Rasen-Klassiker Sky die Übertragungsrechte gesichert. Der Pay-TV-Sender zeigt alle wichtigen Matches live und in voller Länge.

Sky sendet wie gewohnt ab 11.45 Uhr, ehe 15 Minuten später die ersten Spiele des Tages beginnen. Auf Sky Sport 1 steht den Abonnenten ene Konferenzschaltung zwischen allen Plätzen zur Verfügung, Sky Sport 2 berichtet exklusiv vom legendären Centre Court. Zudem habt ihr die Möglichkeit, den Livestream von Sky auf SkyGo zu nutzen.

Wimbledon, Achtelfinale: Nadal, Djokovic, Federer und Gauff heute im Liveticker

Verfügt ihr über kein Abonnement beim Pay-TV-Sender, so bietet euch SPOX eine Alternative: Dort könnt ihr die besten Begegnungen eines jeden Turniertages im Liveticker verfolgen und verpasst keine Entscheidung aus Wimbledon. Neben dem Herren-Trio Djokovic, Nadal und Federer steht die Partie von Cori Gauff im Fokus.

Folgende Ticker stehen euch am heutigen Montag zur Verfügung:

Wimbledon: Die Champions der letzten zehn Jahre

Rekordchampion Roger Federer, der bereits acht Mal in Wimbledon erfolgreich war, holte sich 2017 letztmals den Titel im All England Lawn Tennis and Croquet Club.