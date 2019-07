Wimbledon 2019 heute live: Runde eins im TV, Livestream und Liveticker

Auch am zweiten Tag geht es in Wimbledon hoch her: Jan-Lennard Struff, Julia Görges und Angelique Kerber wollen nach dem "schwarzen Montag" am heutigen Dienstag die deutsche Tennis-Ehre retten. Zudem steigt Roger Federer ins Turnier ein. SPOX verrät euch, wann die Erstrunden-Matches beginnen und wo diese im TV und Livestream zu sehen sind.

Nach dem Desaster am vergangenen Montag sind noch fünf Damen und zwei Herren aus Deutschland vertreten. Mischa Zverev, Peter Gojowczyk, Cedrik-Marcel Stebe sowie bei den Frauen Mona Barthel und Anna-Lena Friedsam verloren ihre Auftaktmatches ohne eigenen Satzgewinn. Auch Philipp Kohlschreiber und Alexander Zverev sind bereits in Runde eins ausgeschieden.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Da sich Angelique Kerber und Tatjana Maria gegenüberstehen, ist zumindest ein deutscher Zweitrundenteilnehmer sicher. Zudem trifft Rekord-Wimbledon-Sieger Roger Federer, der das Rasenturnier bereits acht Mal gewann, auf Lloyd Harris.

Wimbledon 2019, 1. Runde: Die heutigen Matches im Überblick

Neben dem deutschen Duell zwischen Tatjana Maier und Angelique Kerber, die den Centre Court um 14 Uhr betreten, steigen die Favoriten Roger Federer und Rafael Nadal ins Turnier ein. Gespielt wird neben den beiden größten Courts noch auf 15 weiteren Plätzen.

Jan-Lennard Struff beginnt sein Match gegen den Rumänen Radu Albot planmäßig um 15.15 Uhr, Julia Görges wird wohl zur gleichen Zeit ebenfalls ins Turnier starten. Zudem sind die deutschen Damen Andrea Petkovic und Laura Siegesmund im Einsatz, der Österreicher Dominic Thiem spielt auf Court 2.

Heutige Matches auf dem Centre Court und Court 1:

Beginn Spieler 1 Spieler 2 Court 14 Uhr T. Maria A. Kerber Centre Court Im Anschluss L. Harris R. Federer Centre Court Im Anschluss S. Williams G. Gatto-Monticone Centre Court 14 Uhr A. Barty S. Zheng Court 1 Im Anschluss A. Bogdan J. Konta Court 1 Im Anschluss Y. Sugita R. Nadal Court 1

Weitere Matches im Überblick:

Voraussichtlicher Beginn Spieler 1 Spieler 2 Court 12.00 Uhr A. Petkovic M. Niculescu Court 16 13.15 Uhr D. Thiem S. Querrey Court 2 14.00 Uhr L. Siegesmund K. Swan Court 12 15.15 Uhr J. Struff R. Albot Court 4 15.15 Uhr E. Ruse J. Görges Court 17

Wimbledon 2019 heute live: Übertragung der 1. Runde im TV

Sky kümmert sich exklusiv um die komplette Berichterstattung aus Wimbledon. Der Pay-TV-Sender zeigt in diesem Jahr rund 350 Stunden Live-Tennis aus London.

Die Live-Berichterstattung beginnt täglich ab 11.45 Uhr, kurz vor Beginn der ersten Matches um 12 Uhr. Das Match von Angelique Kerber und Tatjana Maria zeigt Sky auf Sky Sport 2, sowie im Free-TV auf Sky Sport News HD. Die Partien von Roger Federer und Rafael Nadal werden im Anschluss gezeigt.

Insgesamt bietet Sky das Turnier auf fünf verschiedenen Sendern an. Auf Sky Sport 1 wird es zudem eine Konferenz geben.

Wimbledon 2019 live: 1. Runde heute im LIVESTREAM

Darüber hinaus zeigt Sky alle Live-Matches auch im Livestream. Sky-Kunden können Wimbledon via Sky Go verfolgen und damit Zugriff auf alle Live-Matches, die auch im Pay-TV übertragen werden, erhalten.

Von den Live-Übertragungen abgesehen, liefert der Bezahlsender regelmäßig Analysen, Highlights und Interviews. Mit Sky Q können die Highlights beispielsweise auch jederzeit direkt am TV abgerufen werden.

Wimbledon Championships 2019 heute im LIVETICKER

Natürlich werden die besten Matches wieder im Liveticker von SPOX angeboten. SPOX überträgt insgesamt fünf Matches via SPOX-Liveticker. Unter anderem das Match zwischen Kerber und Maria sowie die Auftaktspiele von Federer, Nadal und Thiem. Hier geht's zur Übersicht.