Wimbledon 2019: Halbfinale der Herren heute live im TV, Livestream und Liveticker

Beim Wimbledon-Turnier 2019 stehen heute auf dem Heiligen Rasen des Centre Courts die Halbfinal-Matches der Herren an. Dabei sind die drei besten Spieler der Welt im Einsatz - und zum ersten Mal seit dem Finale 2008 stehen sich Roger Federer und Rafael Nadal gegenüber. Hier bei SPOX verraten wir euch, wo ihr die Halbfinal-Matches der Männer live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Wimbledon: Die heutigen Matches im Überblick

Mit Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer sind die drei Spieler vertreten, die auch die Weltrangliste der ATP anführen. Zusammen haben sie bereits 14 Mal Wimbledon gewonnen: Federer kommt auf acht Titel, Nadal hat in Wimbledon zweimal triumphiert und Titelverteidiger Djokovic hofft auf seine fünfte Trophäe.

Dabei hat der Djoker die vermeintlich leichtere Aufgabe erwischt. Der Serbe trifft auf den Spanier Roberto Bautista Agut, der zum ersten Mal im Halbfinale von Wimbledon steht. Der 31-Jährige ist an 23 gesetzt, aber Djokovic ist gewarnt: Auf Hartcourt hat er in diesem Jahr bereits zweimal gegen Bautista Agut verloren.

Mit Spannung wird aber vor allem das Duell von Federer und Nadal erwartet. Die beiden Superstars spielen zum insgesamt vierten Mal in Wimbledon gegeneinander, zum ersten Mal ist es kein Finale. Federer besiegte Nadal in den Endspielen 2006 und 2007, Nadal drehte den Spieß 2008 in einem Fünfsatzkrimi, dem vielleicht besten Spiel aller Zeiten, um.

Termin Court Spieler A Spieler B 12. Juli, 14 Uhr Centre Court Novak Djokovic Roberto Bautista Agut 12. Juli, im Anschluss Centre Court Rafael Nadal Roger Federer

Wimbledon: Halbfinale heute live im TV und Livestream

Auf eine Übertragung des Grand-Slam-Turniers im Free-TV muss der Tennis-Fan in diesem Jahr verzichten. Während die anderen drei Top-Turniere des Jahres allesamt von Eurosport übertragen werden, hält der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte an den Matches von Wimbledon.

Sky zeigt alle wichtigen Matches des Turniers live und in voller Länge. Dabei startet der Sender seine Übertragung wie gewohnt eine Viertelstunde vor Beginn des ersten Matches (13.45 Uhr). Als Sky-Abonnenten habt ihr die Möglichkeit, zwischen der Konferenzschaltung der beiden gleichzeitig stattfindenden Spiele und den Matches als Einzelspiel zu wählen.

Zusätzlich bietet Sky auch einen Livestream über die SkyGo-App an, der auch auf mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets zur Verfügung steht. So verpasst ihr auch unterwegs kein Highlight. Die App steht im Google Play Store sowie im iOS-Store zum kostenfreien Download bereit.

Wimbledon-Viertelfinale: Federer, Nadal und Co. heute im Liveticker

Wer auf ein Bewegtbild zu dem Rasen-Klassiker in Wimbledon verzichten muss, ist bei SPOX bestens aufgehoben. Im ausführlichen Liveticker werdet ihr mit den wichtigsten Informationen und Zwischenständen vom Centre Court versorgt.

Folgende Liveticker stehen euch am heutigen Donnerstag zur Verfügung:

Wimbledon: Die Champions der letzten zehn Jahre

Novak Djokovic hat drei der letzten fünf Wimbledon-Titel gewonnen. Rafael Nadal wartet seit 2010 auf einen Triumph an der Church Road. Roger Federer will seinen neunten Titel gewinnen.