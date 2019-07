Wimbledon 2019: Das Halbfinale der Damen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nachdem die Herren am Mittwoch ihre vier Halbfinal-Teilnehmer ermittelt haben, steht heute beim Rasenturnier von Wimbledon die Vorschlussrunde bei den Damen auf dem Programm. Mit dabei: die siebenfache Siegerin Serena Williams. Hier bei SPOX verraten wir euch, wo ihr die Halbfinal-Matches der Damen-Konkurrenz live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Wimbledon: Die heutigen Matches im Überblick

Besonders in der zweiten Halbfinal-Partie der Damen am heutigen Donnerstag gibt es eine klare Favoritin. Schließlich ist Serena Williams, die vielleicht beste Spielerin aller Zeiten, wieder richtig gut in Form. Umgekehrt steht Strycova zum ersten Mal überhaupt in einem Grand-Slam-Halbfinale, die Nummer 54 der Welt hatte niemand in der Vorschlussrunde erwartet.

Im ersten Halbfinale stehen sich die Nummer 7 der Welt (Halep) und die Nummer 8 der Welt gegenüber. In Sachen Erfahrung hat Halep, die ehemalige Weltranglistenerste, aber die Nase vorn. Sie hat im Gegensatz zu Svitolina auch schon ein Grand-Slam-Turnier gewonnen.

Termin Court Spielerin A Spielerin B 11. Juli, 14 Uhr Centre Court Elina Svitolina Simona Halep im Anschluss Centre Court Serena Williams Barbora Strycova

Wimbledon: Das Halbfinale heute live im TV und Livestream

Auf eine Übertragung des Grand-Slam-Turniers im Free-TV muss der Tennis-Fan dieses Jahr verzichten. Während die anderen drei Top-Turniere des Jahres allesamt von Eurosport übertragen werden, hält der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte an den Austragungen in Wimbledon.

Sky zeigt alle wichtigen Matches des Turniers live und in voller Länge. Dabei startet der Sender seine Übertragung wie gewohnt eine Viertelstunde vor dem Beginn des ersten Matches (13.45 Uhr). Als Sky-Abonnenten habt ihr die Möglichkeit, zwischen der Konferenzschaltung der beiden gleichzeitig stattfindenden Spiele und den Matches als Einzelspiel zu wählen.

Zusätzlich bietet Sky auch einen Livestream über die SkyGo-App an, der auch auf mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets zur Verfügung steht. So verpasst ihr auch unterwegs kein Highlight. Die App steht im Google Play Store sowie im iOS-Store zum kostenfreien Download bereit.

Wimbledon-Viertelfinale: Serena Williams und Co. heute im Liveticker

Wer auf ein Bewegtbild zu dem Rasen-Klassiker in Wimbledon verzichten kann, ist hier bei SPOX bestens aufgehoben. Im exklusiven Liveticker werdet ihr mit den wichtigsten Informationen und Zwischenständen auf Centre Court und No.1 Court versorgt.

Folgende Liveticker stehen euch am heutigen Donnerstag zur Verfügung:

Wimbledon: Die Champions der letzten zehn Jahre

Serena Williams wartet seit insgesamt drei Jahren auf ihren achten Titel in Wimbledon. Im vergangenen Jahr verlor sie das Endspiel gegen Angie Kerber.