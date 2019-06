Tennis: Angelique Kerber kampflos im Finale von Eastbourne

Angelique Kerber steht kampflos im Finale des WTA-Turniers in Eastbourne (Samstag, 13.30 Uhr live auf DAZN) . Die Tunesierin Ons Jabeur trat am Freitag wegen einer Knöchelverletzung nicht zum Halbfinale an.

Kerber bestreitet damit am Samstag bei der Generalprobe für das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (ab Montag) ihr zweites Endspiel des Jahres gegen Karolina Pliskova (Tschechien/Nr. 2) oder Kiki Bertens (Niederlande/Nr. 3).

Die Kielerin, die als Titelverteidigerin ins Grand-Slam-Turnier im Londoner Rasen-Mekka geht, hatte sich zuletzt schon in starker Form präsentiert. Am Donnerstag feierte sie im Viertelfinale ein überzeugendes 6:4, 6:3 gegen die frühere Weltranglistenerste Simona Halep (Rumänien), bereits in der Woche zuvor hatte sie auf Mallorca das Halbfinale erreicht.