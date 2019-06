Kerber nach Sieg über Scharapowa im Viertelfinale von Mallorca - Görges in Birmingham im Viertelfinale

Auf der staubigen Asche waren ihre Auftritte zum Vergessen, auf Rasen blühen Deutschlands beste Tennisspielerinnen wieder auf. Angelique Kerber und Julia Görges zogen bei den WTA-Turnieren auf Mallorca und in Birmingham im Gleichschritt ins Viertelfinale ein - und das souverän. Vor allem für Titelverteidigerin Kerber kann Wimbledon bald kommen.

Die 31 Jahre alte Kielerin gewann auf der Ferieninsel Mallorca das Prestigeduell gegen die Russin Maria Scharapowa 6:2, 6:3. Für den fünften Sieg im neunten Duell mit der fünfmaligen Grand-Slam-Siegerin benötigte Kerber anderthalb Stunden. Im Viertelfinale trifft die deutsche Nummer eins entweder auf die an Position sechs gesetzten Französin Caroline Garcia oder die Spanierin Paula Badosa Gibert.

"Dieser Sieg gibt mir Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben, bevor ich nach London fahre", sagte Kerber, die sich trotz des klaren Erfolgs noch nicht in Bestform sieht: "Ich brauche noch mehr Matches, aber ich bin auf einem guten Weg. Das ist das Wichtigste."

Auf Sand war Kerber zuerst von einem Virus, dann von einer Knöchelverletzung ausgebremst worden. Die Jagd nach ihrem letzten fehlenden Grand-Slam-Titel in Paris war aussichtslos - bereits in der ersten Runde scheiterte sie bei den French Open. Doch für Kerber ist die Hoffnung spätestens seit ihrem Wimbledonsieg im vergangenen Jahr grün, die Rückkehr in den All England Club treibt sie an.

Gegen Scharapowa, die nach einer Schulter-Operation um den Anschluss kämpft, gelang Kerber vieles, was auf Sand danebengegangen war.

Nur einmal gab sie ihren Aufschlag ab, aber da war das Match gegen die Wimbledonsiegerin von 2004 beinahe schon entschieden. Der Rückhand-Slice hatte Scharapowa in die Knie gezwungen, der Vorhand-Schuss die Linie entlang entschied die Partie.

Fußball, Cricket und Co.: Das sind die beliebtesten Sportarten weltweit © getty 1/21 In Deutschland ist Fußball klare Sportart Nummer eins. Doch wie sieht es weltweit aus? "WorldAtlas" hat die beliebtesten Sportarten zusammengetragen und die Anzahl ihrer Fans geschätzt. Hier sind die Top 10 ... © getty 2/21 Platz 10: Golf - 450 Millionen Fans weltweit. © getty 3/21 Golf ist vor allem in Westeuropa, Ostasien und Nordamerika beliebt. Seinen Ursprung hat der Sport in Schottland. © getty 4/21 Platz 9: Rugby - 475 Millionen Fans weltweit. © getty 5/21 Rugby hat es aus dem Vereinigten Königreich heraus vor allem in den ehemaligen Kolonien Großbritanniens zu großer Beliebtheit geschafft. Neuseeland und Australien sind beispielsweise große Rugby-Nationen. © getty 6/21 Platz 8: Baseball - 500 Millionen Fans. © getty 7/21 In den USA geformt, hat Baseball mittlerweile nicht nur in Amerika viele Fans, sondern auch in Japan und der Karibik. Ein Hotdog gehört klassischerweise zum Vergnügen dazu. © getty 8/21 Platz 7: Basketball - 825 Millionen Fans. © getty 9/21 Basketball erfreut sich zwar weltweiter Beliebtheit, ist aber natürlich vor allem in seinem Ursprungsland, den USA, gefragt. © getty 10/21 Platz 6: Tischtennis - 875 Millionen Fans. © getty 11/21 Dank Timo Boll gibt es zwar auch in Deutschland einige Tischtennis-Fans, Kultstatus hat "Ping Pong" aber vor allem in China und Südkorea. © getty 12/21 Platz 5: Volleyball - 900 Millionen Fans. © getty 13/21 Volleyball wurde Ende des 19. Jahrhunderts in den USA erfunden und vereint Elemente vom Basketball, Tennis, Handball und Baseball. Heute ist die Sportart vor allem in Westeuropa und Nordamerika beliebt. © getty 14/21 Platz 4: Tennis - 1 Milliarde Fans. © getty 15/21 Die ersten Ursprünge des Tennissports gehen bis in die Antike zurück. Die heutige Form hat ihre Herkunft in Frankreich und zog über die Jahrzehnte Fans aus aller Welt in ihren Bann. © getty 16/21 Platz 3: Feldhockey - 2 Milliarden Fans. © getty 17/21 Europa, Afrika, Asien, Australien - Feldhockey hat fast überall seine Anhänger. Besonders beliebt ist der Sport aber in Indien, Australien und Pakistan. Auch Deutschland und die Niederlande wissen einige Hockey-Fans auf ihrer Seite. © getty 18/21 Platz 2: Cricket - 2,5 Milliarden Fans. © getty 19/21 Im 16. Jahrhundert in England entwickelt, ist Cricket mittlerweile nicht nur auf der Insel Nationalsport. Auch in Indien, Sri Lanka, Bangladesch, Pakistan und Südafrika ist das Cricket-Fieber schon längst ausgebrochen. © getty 20/21 Platz 1: Fußball - 4 Milliarden Fans. © getty 21/21 Keine Überraschung: Fußball-Fans gibt es fast auf der ganzen Welt. Rund die Hälfte der Erdbevölkerung verfolgt, wie das runde Leder ins Tor getragen wird. Besonders in Europa und Südamerika liebt man Fußball.

Görges im Viertelfinale von Birmingham

Zeitgleich spielte sich auch Julia Görges (30) im englischen Birmingham eine Runde weiter - ebenfalls gegen eine Russin.

Die deutsche Nummer zwei aus Bad Oldesloe, die 2018 in Wimbledon zum ersten Mal das Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers erreicht hatte, geriet gegen Jewgenija Rodina kaum in Gefahr und gewann nach 74 Minuten 6:4, 6:3.

Im Viertelfinale am Freitag bekommt es Görges mit der Kasachin Julia Putinzewa zu tun, die sich überraschend und deutlich (6:2, 6:3) gegen die Weltranglistenerste Naomi Osaka (Japan) durchsetzte. Auf Sand war Görges - wie Kerber - von Verletzungen geplagt worden. Auf Rasen scheinen die Probleme vergessen zu sein. Wimbledon kann kommen.