Tennis: Die French Open heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bei den French Open steht heute ein vollgepackter Tag mit hochklassigen Partien auf dem Programm, nachdem gestern alle Spiele aufgrund anhaltenden Regens abgesagt werden mussten. Hier erfahrt ihr, wo ihr die heutigen Spiele live verfolgen könnt.

Die French Open heute live im TV und Livestream

Die French Open werden auch in diesem Jahr täglich auf dem Free-TV-Sender Eurosport übertragen. Darüber hinaus können Tennis-Fans im Eurosport Player alle Plätze der Roland-Garros-Anlage jederzeit live einsehen und so auch Doppel- und Jugendturniere verfolgen.

Auch heute überträgt Eurosport wieder ab kurz vor 14 Uhr live vom größten Sandplatzturnier der Welt, bei schlechten Witterungsbedingungen werden Wiederholungen von vergangenen Spielen gezeigt.

Die French Open im Liveticker

Wer die Viertelfinalspiele heute aber nicht live vor dem großen oder kleinen Bildschirm anschauen kann, hat bei SPOX die Möglichkeit, ausgewählte Partien im Liveticker mitzuverfolgen und somit keinen Punkt zu verpassen. Heute werden folgende Duelle getickert:

[5] Alexander Zverev (Deutschland) - [1] Novak Djokovic (Serbien)

[4] Dominic Thiem (Österreich) - [10] Karen Khachanov (Russland)

© getty

French Open: Der heutige Spielplan

Aufgrund der gestrigen Absage wegen anhaltenden Regens wird es vor allem für die Frauen eng: Heute sollten eigentlich die beiden Halbfinals ausgespielt werden, allerdings müssen zwei Viertelfinal-Spiele, die gestern angesetzt waren, heute nachgeholt werden.

© getty

Dazu treten Alexander Zverev und Dominic Thiem heute zu ihren verschobenen Viertelfinal-Duellen an. Für die beiden ist das ein enormer Nachteil, da im anderen Turnierstrang Roger Federer und Rafael Nadal einen Tag mehr Regeneration vor einem eventuellen Halbfinale hätten.

Uhrzeit Court Spieler(in) 1 Spieler(in) 2 12.00 Uhr Philippe-Chatrier [3] Simona Halep (Rumänien) Ana Anisimova (USA) nicht vor 14.30 Uhr Philippe-Chatrier [1] Novak Djokovic (Serbien) [5] Alexander Zverev (Deutschland) 12 Uhr Suzanne-Lenglen [14] Madison Keys (USA) [8] Ashleigh Barty (Australien) nicht vor 14.30 Uhr Suzanne-Lenglen [4] Dominic Thiem (Österreich) [10] Karen Khachanov

French Open: Alexander Zverev als letzte deutsche Hoffnung

Aus deutscher Sicht gelten die Blicke heute vor allen Dingen Alexander Zverev, der als letzter verbliebener deutscher Teilnehmer in der Runde der letzten Acht auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic trifft.

Vor diesem Turnier hatten die wenigsten Experten Zverev eine solche Leistung zugetraut. Die Sandplatzsaison lief für den 23-Jährigen alles andere als glatt, sowohl in Madrid, Monte Carlo und Rom scheiterte der Jungstar früh.

Allerdings gewann er das unterklassige Vorbereitungsturnier in Genf und zeigte auch in Paris stabile, wenn auch noch verbesserungswürdige Leistungen. Gegen die aktuelle Nummer eins der Welt muss heute aber alles passen, damit Zverev zum ersten Mal in seiner Karriere in ein Grand-Slam-Halbfinale einziehen kann.

Der Weg von Alexander Zverev ins Viertelfinale

Runde Gegner Ergebnis 1. Runde John Millman (Australien) 7:6(4), 6:3, 2:6, 6:7(5), 6:3 2. Runde [Q] Mikael Ymer (Schweden) 6:1, 6:3, 7:6(3) 3. Runde [30] Dusan Lajovic (Serbien) 6:4, 6:2, 4:6, 1:6, 6:2 Achtelfinale [9] Fabio Fognini (Italien) 3:6, 6:2, 6:2, 7:6(5) Viertelfinale [1] Novak Djokovic (Serbien) -:-

French Open: Der restliche Spielplan

Die Regenpause benachteiligt vor allem die Frauen, die somit keinen Regenerationstag vor dem großen Finale am Samstag haben werden. Das Männer-Finale steigt am Sonntag.

Datum Runde Do., 06.06.19 restliche Viertelfinals Fr., 07.06.19 Halbfinals Sa., 08.06.19 Finale Frauen So., 09.06.19 Finale Männer

French Open: Die Sieger der letzten zehn Jahre

Kann Rafael Nadal seine Dominanz auf Sand fortsetzen und sich zum insgesamt 12. Mal in seiner Karriere den begehrtesten Sandplatztitel der Welt ergattern? Morgen trifft er im Halbfinale auf seinen ewigen Rivalen Roger Federer.