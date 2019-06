Rafael Nadal bei Wimbledon: Siege, Titel, Rekorde

Bereits am 1. Juli beginnt das traditionsreichste Turnier im Tennissport: Wimbledon. Wie jedes Jahr treten die besten Spielerinnen und Spieler auf dem legendären Rasen an, um den wohl wichtigsten Grand-Slam-Titel unter sich auszumachen. French-Open-Sieger Rafael Nadal gehört ebenfalls zum Teilnehmerfeld. SPOX zeigt euch, welche Erfolge der Spanier in Wimbledon bisher feiern durfte.

Rafael Nadal hat nicht nur auf seinen geliebten Sandplätzen Erfolge gefeiert. Auch auf dem Rasen von Wimbledon gehört der Spanier zu den Mitfavoriten auf den Grand-Slam-Sieg. Durch den souveränen Triumph bei den French Open 2019 geht Nadal als Weltranglistenzweiter in das Turnier.

Rafael Nadal bei Wimbledon: Siege und Titel

Rafael Nadal hat sich den Grand-Slam-Titel auf dem legendären Rasen bereits zwei Mal sichern können. Der Spanier bezwang 2008 Roger Federer, der das Turnier zuvor fünf Mal am Stück gewann und 2010 Tomas Berdych. Seither wartet Nadal wieder auf einen Sieg in Wimbledon und will deshalb in diesem Jahr wieder angreifen.

Die Finals von Nadal in Wimbledon im Überblick:

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2006 Roger Federer Rafael Nadal 6:0, 7:6, 6:7, 6:3 2007 Roger Federer Rafael Nadal 7:6, 4:6, 7:6, 2:6, 6:2 2008 Rafael Nadal Roger Federer 6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 9:7 2010 Rafael Nadal Tomas Berdych 6:3, 7:5, 6:4 2011 Novak Djokovic Rafael Nadal 6:4, 6:1, 1:6, 6:3

Rekordchampions bei Grand-Slam-Turnieren: Rafa auf der Jagd nach Federer © getty 1/15 Rafael Nadal hat sich in Paris seinen 12. French-Open-Titel geholt und sein insgesamt 18. Grand-Slam-Turnier gewonnen. Im All-Time-Ranking muss Roger Federer langsam aber sicher zittern. Hier gibt's die Damen- und Herren-Ranglisten! © getty 2/15 DAMEN - Platz 5: Chris Evert (USA), 18 Titel, 2 Mal Australian Open, 7 Mal French Open, 3 Mal Wimbledon, 6 Mal US Open © getty 3/15 Platz 5: Martina Navratilova (USA), 18 Titel, 3 Mal Australian Open, 2 Mal French Open, 9 Mal Wimbledon, 4 Mal US Open © getty 4/15 Platz 4: Helen Wills Moody (USA), 19 Titel, 0 Mal Australian Open, 4 Mal French Open, 8 Mal Wimbledon, 7 Mal US Open © getty 5/15 Platz 3: Steffi Graf (GER), 22 Titel, 4 Mal Australian Open, 6 Mal French Open, 7 Mal Wimbledon, 5 Mal US Open © getty 6/15 Platz 2: Serena Williams (USA), 23 Titel, 7 Mal Australian Open, 3 Mal French Open, 7 Mal Wimbledon, 6 Mal US Open © getty 7/15 Platz 1: Margaret Smith Court (AUS), 24 Titel, 11 Mal Australian Open, 5 Mal French Open, 3 Mal Wimbledon, 5 Mal US Open © getty 8/15 HERREN - Platz 8: Bill Tilden (USA), 10 Titel, 3 Mal Wimbledon, 7 Mal US Open © getty 9/15 Platz 6: Björn Borg (SWE), 11 Titel, 6 Mal French Open, 5 Mal Wimbledon © getty 10/15 Platz 6: Rod Laver (AUS), 11 Titel, 3 Mal Australian Open, 2 Mal French Open, 4 Mal Wimbledon, 2 Mal US Open © getty 11/15 Platz 4: Roy Emerson (AUS), 12 Titel, 6 Mal Australian Open, 2 Mal French Open, 2 Mal Wimbledon, 2 Mal US Open © getty 12/15 Platz 4: Pete Sampras (USA), 14 Titel, 2 Mal Australian Open, 0 Mal French Open, 7 Mal Wimbledon, 5 Mal US Open © getty 13/15 Platz 3: Novak Djokovic (SRB), 15 Titel, 7 Mal Australian Open, 1 Mal French Open, 4 Mal Wimbledon, 3 Mal US Open © getty 14/15 Platz 2: Rafael Nadal (ESP), 18 Titel, 1 Mal Australian Open, 12 Mal French Open, 2 Mal Wimbledon, 3 Mal US Open © getty 15/15 Platz 1: Roger Federer (SUI), 20 Titel, 6 Mal Australian Open, 1 Mal French Open, 8 Mal Wimbledon, 5 Mal US Open

Rafael Nadal: Grand-Slam-Titel im Überblick

Rafael Nadal gewann die French Open so oft wie kein anderer Tennisprofi zuvor. In den vergangenen drei Jahren triumphierte der Spanier beim Sandplatzturnier zudem in Folge. Außerdem gehört Nadal zu den wenigen Spielern, die bereits jedes Grand-Slam-Turnier mindestens ein Mal gewonnen haben.

Grand-Slam Siege Australien Open 1 French Open 12 Wimbledon 2 US Open 3

Rafael Nadal: Rekorde

Der Spanien hat unzählige Rekorde und Erfolge in seiner Karriere aufgestellt. Deshalb zeigen wir Euch die wichtigsten Errungenschaften.

Rekorde von Rafael Nadal im Überblick:

Nur Nadal und Andre Agassi konnten in ihrer Karriere den Golden-Slam - alle vier Grand-Slam-Turnier und die Olympischen Spiele gewinnen.

Nadal ist einer von acht Spielern, die alle vier Grand-Slams gewonnen haben.

Keiner gewann die French Open so oft (12).

Von 2005 bis 2014 gewann Nadal zehn Jahre in Folge immer mindestens ein Grand-Slam-Turnier.

Nur Nadal (French Open 2008, 2010 und 2017) und Björn Borg gewannen drei Grand-Slam-Turniere ohne Satzverlust.

Mit 34 ATP-Titeln liegt Nadal knapp vor Nivak Djokovic (33) in der Bestenliste.

Mit 82,98 % hält er den Rekord für die höchste Karriere-Siegesquote in der Open Era (Einführung 1968).

Wimbledon 2019 live: TV-Übertragung und Livestream

Sky berichtet auch in diesem Jahr vom Rasenturnier in Wimbledon. Täglich ab 12 Uhr zeigt der Pay-TV-Sender alle Top-Matches der Frauen und Männer live sowie in voller Länge.

Der Bezahlsender strahlt Wimbledon auf bis zu fünf Kanälen aus, sodass ihr keine Matches mit deutscher Beteiligung oder von Rafael Nadal, Novak Djokovic und Co. verpasst. Wie gewohnt bietet Sky einen gesonderten Livestream über die Applikation Sky Go an.

Solltet ihr ein Sky-Abo haben, könnt ihr auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Bei SPOX verpasst ihr keine wichtigen Szenen. Hier geht's zur Liveticker-Übersicht.