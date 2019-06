French Open 2019, Tag 9 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am neunten Tag der French Open geht es mit den Achtelfinals weiter. Die beiden letzten verbliebenen deutschen Spieler Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff sind am heutigen Montag im Einsatz. SPOX liefert euch alle Informationen zur Live-Berichterstattung und verrät euch, auf wen die beiden Deutschen in der Runde der letzten 16 treffen.

Am gestrigen Sonntag setzten sich die Titelfavoriten Rafael Nadal und Roger Federer souverän durch. Beide gewannen ihre Matches in drei Sätzen.

French Open, Achtelfinale: Die heutigen Matches

Jan-Lennard Struff trifft heute in seinem ersten Grand-Slam-Achtelfinale auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic, Alexander Zverev kämpft mit dem Italiener Fabio Fognini um den Einzug ins Viertelfinale.

Heutiger Matchplan auf dem Court Philippe-Chatrier:

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 11.00 Uhr Sofia Kenin Ashleigh Barty (8) 12.30 Uhr Novak Djokovic (1) Jan-Lennard Struff 14.30 Uhr Dominic Thiem (4) Gael Monfils (14) 16.30 Uhr Simona Halep (3) Iga Swiatek

Heutiger Matchplan auf dem Court Suzanne-Lenglen:

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 11.00 Uhr Katerina Siniakova Madison Keys (14) 14.00 Uhr Fabio Fognini (9) Alexander Zverev (5) 16.00 Uhr Karen Khachanov (10) Juan Martin del Potro (8) 17.30 Uhr Amanda Anisimova Aliona Bolsova

Roland Garros 2019: Das Achtelfinale heute live

Eurosport besitzt die exklusiven Übertragungsrechte an den French Open und zeigt somit auch alle Achtelfinal-Matches im TV und Stream.

Die Berichterstattung des Sportsenders beginnt täglich um 11 Uhr. Eurosport liefert nicht nur die Übertragung der Live-Matches, sondern bietet auch ausführliche Analysen mit Experten-Einschätzungen an.

Folgendes Team berichtet von der French Open 2019:

Moderatoren: Matthias Stach, Birgit Nössing

Matthias Stach, Birgit Nössing Kommentatoren: Matthias Stach, Markus Theil, Philipp Eger, Wolfgang Nadvornik, Oliver Faßnacht, Stefan Grothoff, Jürgen Höthker, Harry Weber, Patrick Steimel

Matthias Stach, Markus Theil, Philipp Eger, Wolfgang Nadvornik, Oliver Faßnacht, Stefan Grothoff, Jürgen Höthker, Harry Weber, Patrick Steimel Experten: Boris Becker, Barbara Rittner, Benjamin Ebrahimzadeh, Markus Zoecke

Ausgewählte Duelle werden im Free-TV auf Eurosport 1 übertragen. Die weiteren Matches zeigt der Sender live im Pay-TV auf Eurosport 2 sowie via Livestream mithilfe des kostenpflichtigen Eurosport Player.

French Open 2019: Das Achtelfinale heute im LIVE-TICKER

Alternativ zur TV- und Livestream-Übertragung könnt ihr die French Open 2019 im ausführlichen LIVE-TICKER von SPOX verfolgen. Dieser hält euch bei ausgewählten Top-Duellen immer auf dem neusten Stand.

Live-Matches mit deutscher Beteiligung sind allesamt im LIVE-TICKER verfügbar. Hier geht's zur heutigen Ticker-Übersicht.

Zverev und Struff im LIVE-TICKER:

Uhrzeit Match Liveticker ca. 12.30 Uhr Djokovic - Struff LIVE-TICKER ca. 13.00 Uhr Fognini - Zverev LIVE-TICKER

Zverev und Struff: Die möglichen Viertelfinal-Gegner

Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff sind die letzten verbliebenen deutschen Spieler im laufenden Wettbewerb. Während Zverev im Achtelfinale der French Open auf den Italiener Fabio Fognini trifft, muss Struff gegen Novak Djokovic antreten.

Brisant: Die jeweiligen Gewinner der Matches treten im Viertelfinale gegeneinander an. Es könnte also zu einem deutschen Duell in der nächsten Runde kommen.