Tennis: Philipp Kohlschreiber folgt Zverev ins Viertelfinale der BMW Open

Philipp Kohlschreiber ist Titelverteidiger Alexander Zverev ins Viertelfinale beim ATP-Turnier in München gefolgt. Der 35 Jahre alte Augsburger bezwang den Russen Karen Chatschanow. Kohlschreiber, Turniersieger 2007, 2012 und 2016, gewann mit 7:6 (8:6), 6:4 und trifft am Freitag auf Denis Kudla (USA) oder Matteo Berrettini (Italien).

Kohlschreiber siegte ein wenig überraschend gegen den bei den BMW Open an Nummer zwei gesetzten Gegner Karen Chatschanow. Der deutsche Vorjahresfinalist zeigte auf dem Centre Court eine starke Leistung, vor allem im Tiebreak des ersten Satzes, den er nach einem 2:5-Rückstand und der Abwehr eines Satzballs gegen den 13. der Weltrangliste gewann. Nach 1:49 Stunden nutzte er schließlich seinen zweiten Matchball mit einem Ass. Auf Titelverteidiger Zverev kann Kohlschreiber erneut erst im Finale treffen.

Molleker verpasst Viertelfinaleinzug

Das deutsche Top-Talent Rudi Molleker hat in München dagegen den erstmaligen Einzug ins Viertelfinale eines ATP-Turniers verpasst. Der 18 Jahre alte Berliner, der sich zuletzt auf Rang 157 der Weltrangliste vorgearbeitet hatte, unterlag dem an Nummer vier gesetzten Roberto Bautista Agut (Spanien) mit 4:6, 2:6. Molleker war mit einer Wildcard in das mit 586.140 Euro dotierte Turnier gestartet.

Auf dem Centre Court beim MTTC Iphitos vergab Molleker die Chance auf den größten Sieg seiner Karriere. Gegen Bautista Agut, derzeit Nummer 21 der Weltrangliste, lag er in seinem erst neunten Match auf der ATP-Tour bereits mit 4:2 im ersten Satz in Führung, konnte dann aber Spielbälle zum 5:2 nicht nutzen. "Das tut natürlich ein bisschen weh", sagte er. Nach 77 Minuten setzte sich der routiniertere Bautista Agut (31) durch.

Zverev bereits eine Runde weiter

Zverev hatte sich bereits am Mittwoch für das Viertelfinale am Freitag qualifiziert. Der Weltranglistendritte trifft auf dem Weg zum erhofften Titel-Hattrick auf Cristian Garin (Chile), Nummer 47 der Weltrangliste.